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Cachoeiro de Itapemirim

Homem é agredido após ser flagrado observando vizinha no banho, no ES

Marido flagrou a cena, entrou em luta corporal com o vizinho e feriu o observador com uma machadada na cabeça, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 19:38
Chuveiro elétrico: um dos maiores vilões da conta de energia
Mulher era observada pelo vizinho enquanto tomava banho Crédito: Pixabay
Um homem, morador do bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficou ferido ao ser agredido depois de ser pego observando a vizinha tomar banho. O marido da mulher observada flagrou a cena e agrediu o vizinho com uma machadada na cabeça.
O observador agredido, segundo a Polícia Militar, foi levado para a Unidade Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, por volta das 23h de terça-feira (25). Segundo informações de uma testemunha aos militares, o vizinho observador e o agressor brigaram apos o flagrante. Durante a luta corporal, o vizinho foi atingido na cabeça por um machado. O marido da mulher observada fugiu.
Populares acionaram a polícia após o fato. Os militares foram até a unidade de saúde, mas não encontraram o suspeito da agressão. A vítima foi medicada e liberada, e não deu mais detalhes à polícia. O caso foi entregue na Delegacia de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. 

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