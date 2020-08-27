Homem é agredido após ser flagrado observando vizinha no banho, no ES

Um homem, morador do bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficou ferido ao ser agredido depois de ser pego observando a vizinha tomar banho. O marido da mulher observada flagrou a cena e agrediu o vizinho com uma machadada na cabeça.
O observador agredido, segundo a Polícia Militar, foi levado para a Unidade Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, por volta das 23h de terça-feira (25). Segundo informações de uma testemunha aos militares, o vizinho observador e o agressor brigaram apos o flagrante. Durante a luta corporal, o vizinho foi atingido na cabeça por um machado. O marido da mulher observada fugiu.
Populares acionaram a polícia após o fato. Os militares foram até a unidade de saúde, mas não encontraram o suspeito da agressão. A vítima foi medicada e liberada, e não deu mais detalhes à polícia. O caso foi entregue na Delegacia de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim.