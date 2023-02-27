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Homem diz ser policial mas acaba preso após agredir mulher em Vitória

Vítima apresentava ferimentos no pescoço e no braço, após agressões sofridas nesse domingo (26); suspeito foi preso por vias de fato e falsa identidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2023 às 13:14

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 13:14

Mulher estava com ferimentos no pescoço e braço, segundo a Guarda
Mulher estava com ferimentos no pescoço e braço, segundo a Guarda de Vitória Crédito: Reprodução | Guarda Municipal
Um homem de 45 anos foi preso após agredir a companheira, de 41 anos, na noite de domingo (26), perto do Parque Moscoso, em Vitória. A vítima estava com ferimentos no pescoço e no braço direito, quando a Guarda Municipal chegou ao local. O suspeito teria trancado a mulher dentro de casa e feito ameaças contra ela.
Segundo divulgados pelo município, no momento da abordagem, o homem alegou ser policial militar. A informação, porém, foi desmentida pela equipe que atendeu o caso. Segundo o relato da vítima à corporação, o homem dizia trabalhar junto à Polícia Militar há mais de dois anos.
De acordo com o agente Achiles Prevedello, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o suspeito mentia sobre a profissão há dois anos e três meses, para familiares e amigos da companheira.
"O suspeito se identificou como policial militar. Ao verificar a situação, percebemos que ele mentia para todos e que, na verdade, se trata de um estelionatário"
Achiles Prevedello - Agente da Guarda de Vitória
Segundo as informações divulgadas na tarde desta segunda-feira (27), o indivíduo foi levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), mas não teve a identidade revelada. Ele e a mulher tinham um relacionamento, mas não eram casados.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por vias de fato e falsa identidade. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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