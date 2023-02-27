Homem diz ser policial mas acaba preso após agredir mulher em Vitória

Mulher estava com ferimentos no pescoço e braço, segundo a Guarda de Vitória

De acordo com o agente Achiles Prevedello, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o suspeito mentia sobre a profissão há dois anos e três meses, para familiares e amigos da companheira.

"O suspeito se identificou como policial militar. Ao verificar a situação, percebemos que ele mentia para todos e que, na verdade, se trata de um estelionatário"

Segundo as informações divulgadas na tarde desta segunda-feira (27), o indivíduo foi levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), mas não teve a identidade revelada. Ele e a mulher tinham um relacionamento, mas não eram casados.