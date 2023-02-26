Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Suspeitos são presos ao fugir para mangue após troca de tiros com a polícia

Até helicóptero foi utilizado em operação realizada na tarde deste sábado (25), na região de Itacibá, que resultou na prisão de quatro pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2023 às 21:11

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 21:11

Quatro suspeitos foram presos em Cariacica após troca de tiros com a polícia
Quatro suspeitos foram presos em Cariacica após troca de tiros com a polícia Crédito: Reprodução/ Vídeo Notaer
Quatro suspeitos foram presos no final da tarde deste sábado (25), em Cariacica, depois de trocar tiros com policiais militares, na região entre os bairros Vila Oásis e Itacibá.
A ação teve início quando os policiais militares estavam na região e avistaram quatro suspeitos. Quando os militares tentaram abordá-los, os quatro homens reagiram atirando.
A equipe da Polícia Militar pediu apoio ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que utilizou o helicóptero para sobrevoar a área após a troca de tiros e auxiliar no cerco aos suspeitos.
Depois da troca de tiros, os suspeitos tentaram fugir com uma embarcação pelo mangue localizado na região. Com a ajuda das informações da equipe do Notaer, os militares cercaram os suspeitos e os prenderam. Com eles, foram apreendidas três armas de fogo.
Segundo informou a Polícia Civil, dois suspeitos, de 27 e 18 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Já os dois adolescentes, ambos de 17 anos, responderão por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada, porte ilegal de arma de fogo e foram encaminhados ao Ciases. As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados