Suspeitos são presos ao fugir para mangue após troca de tiros com a polícia

Quatro suspeitos foram presos no final da tarde deste sábado (25), em Cariacica, depois de trocar tiros com policiais militares, na região entre os bairros Vila Oásis e Itacibá.
A ação teve início quando os policiais militares estavam na região e avistaram quatro suspeitos. Quando os militares tentaram abordá-los, os quatro homens reagiram atirando.
A equipe da Polícia Militar pediu apoio ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que utilizou o helicóptero para sobrevoar a área após a troca de tiros e auxiliar no cerco aos suspeitos.
Depois da troca de tiros, os suspeitos tentaram fugir com uma embarcação pelo mangue localizado na região. Com a ajuda das informações da equipe do Notaer, os militares cercaram os suspeitos e os prenderam. Com eles, foram apreendidas três armas de fogo.
Segundo informou a Polícia Civil, dois suspeitos, de 27 e 18 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Já os dois adolescentes, ambos de 17 anos, responderão por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada, porte ilegal de arma de fogo e foram encaminhados ao Ciases. As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições.