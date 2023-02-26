Suspeitos são presos ao fugir para mangue após troca de tiros com a polícia

Quatro suspeitos foram presos em Cariacica após troca de tiros com a polícia Crédito: Reprodução/ Vídeo Notaer

Quatro suspeitos foram presos no final da tarde deste sábado (25), em Cariacica , depois de trocar tiros com policiais militares, na região entre os bairros Vila Oásis e Itacibá.

A ação teve início quando os policiais militares estavam na região e avistaram quatro suspeitos. Quando os militares tentaram abordá-los, os quatro homens reagiram atirando.

A equipe da Polícia Militar pediu apoio ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que utilizou o helicóptero para sobrevoar a área após a troca de tiros e auxiliar no cerco aos suspeitos.

Depois da troca de tiros, os suspeitos tentaram fugir com uma embarcação pelo mangue localizado na região. Com a ajuda das informações da equipe do Notaer, os militares cercaram os suspeitos e os prenderam. Com eles, foram apreendidas três armas de fogo.

Segundo informou a Polícia Civil, dois suspeitos, de 27 e 18 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).