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Polícia

Homem da lista dos mais procurados em MG é preso na Serra, no ES

Aos 28 anos, ele é apontado em crimes de assassinato, latrocínio e tráfico de drogas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 set 2024 às 17:14

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 17:14

Jhonatas Ferreira Adão
Jhonatas Ferreira Adão, preso na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um foragido que figurava na lista dos 10 criminosos mais procurados do Vale do Aço, em Minas Gerais, foi preso em Porto Canoa, bairro da Serra, no Espírito Santo, nesta segunda-feira (9). A prisão de Jhonatas Ferreira Adão, de 28 anos, foi realizada pela Polícia Civil capixaba, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo a polícia, ele é considerado de alta periculosidade, apontado como autor de crimes como:
  • Homicídios (inclusive na Serra/ES)
  • Tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte)
  • Tráfico de drogas
Após a captura, Jhonatas foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

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