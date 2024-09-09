Homem da lista dos mais procurados em MG é preso na Serra, no ES

Um foragido que figurava na lista dos 10 criminosos mais procurados do Vale do Aço, em Minas Gerais, foi preso em Porto Canoa, bairro da Serra, no Espírito Santo, nesta segunda-feira (9). A prisão de Jhonatas Ferreira Adão, de 28 anos, foi realizada pela Polícia Civil capixaba, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo a polícia, ele é considerado de alta periculosidade, apontado como autor de crimes como:
- Homicídios (inclusive na Serra/ES)
- Tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte)
- Tráfico de drogas
Após a captura, Jhonatas foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.