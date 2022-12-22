Homem chama rapaz para beber e o mata com facada no Caparaó

Um rapaz de 24 anos foi morto a facadas após ser chamado na casa de um homem para beber, na noite desta quarta-feira (21), na localidade da Fazenda Aparecida, em São Tiago, zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó. O suspeito se escondeu em uma mata, mas acabou detido pela Polícia Militar.
Segundo a polícia, o assassinato aconteceu por volta das 20h30. A vítima, Wagner Damião de Souza, foi atingida com um golpe de faca no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou a morte no local do crime.
As testemunhas contaram aos militares que o suspeito, que não teve o nome informado pela PM, convidou o rapaz para beber em sua casa e que, após um desentendimento, golpeou Wagner na "altura do estômago". Informações coletadas pela polícia indicam que o crime pode ser uma vingança, pois, em 2018, a vítima também teria esfaqueado o autor.
Os militares foram informados que o suspeito estaria ainda pelo local escondido em uma mata. De acordo com a polícia, ele foi encontrado muito alterado, embriagado e foi encaminhado à delegacia de Alegre. A arma do crime não foi localizada.
A reportagem procurou a Polícia Civil, mas ainda não houve retorno da demanda.