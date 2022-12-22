Homem chama rapaz para beber e o mata com facada no Caparaó

As testemunhas contaram aos militares que o suspeito, que não teve o nome informado pela PM, convidou o rapaz para beber em sua casa e que, após um desentendimento, golpeou Wagner na "altura do estômago". Informações coletadas pela polícia indicam que o crime pode ser uma vingança, pois, em 2018, a vítima também teria esfaqueado o autor.