Mais de R$ 30 mil

Homem cai em duplo golpe ao conhecer mulher pela internet em Mimoso do Sul

Ela apresentou supostos funcionário do Detran e também um advogado que teriam causado prejuízos financeiros à vítima em 2024

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:49

Um morador de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, caiu em dois golpes após conhecer uma mulher pela internet. Júlia Araújo da Silva Bighi foi presa por estelionato qualificado nesta quarta-feira (25), mas o crime ocorreu em 2024. Segundo registrado pela Polícia Civil na época, o trabalhador rural de 37 anos contou que tinha restrições na Carteira Nacional de Habilitação. A mulher então enviou o contato de um amigo que seria servidor do Detran|ES e poderia ajudá-lo.

O suposto funcionário teria pedido dinheiro e documentos dos veículos do homem para resolver a situação, porém os dados foram usados para financiar os automóveis dele sem seu consentimento. Após relatar o golpe para a suspeita, ela indicou também um suposto advogado que depois teria usado os dados dos pais da vítima para pegar empréstimos. O prejuízo estimado passa de 30 mil reais.

A Polícia Civil foi procurada para saber se os supostos servidor e advogado seriam outros envolvidos ou pessoas inventadas pela suspeita para aplicar os golpes. O Detran|ES também foi procurado para mais informações.

A mulher de 28 anos foi levada para o presídio de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa dela.

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