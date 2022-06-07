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Violência

Homem agride mulher e arremessa filho bebê no chão em Iúna

Vítima contou à polícia que além da agressão contra ela e o filho de dois anos, homem quebrou uma muleta nas pernas do outro filho, um menino de sete anos

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 18:39

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 jun 2022 às 18:39
Polícia Militar foi acionada após um homem agredir a companheira de 37 anos e os filhos do casal, de 2 e 7 anos, na noite desta segunda-feira (6), na zona rural de Iúna, no Sul do Estado. Segundo ocorrência registrada pela corporação, o bebê chegou a ser arremessado no chão pelo pai.
Segundo Boletim Unificado (BU) registrado pelo 14º Batalhão da PM, a vítima explicou à polícia que, na segunda-feira, o homem deu vários tapas no rosto dela e, puxões de cabelo, arrancando várias mechas, "além de ter agredido os dois filhos menores do casal, pegando o bebê de dois anos e jogando-o contra o chão, batendo a cabeça da criança, causando um galo, e ainda quebrou uma muleta nas pernas da outra criança de sete anos”, diz o documento.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que o comportamento violento do companheiro não é recente. “Segundo a vítima, ela estaria sofrendo com agressões frequentes por parte do homem, que se evadiu para um canavial assim que percebeu a chegada da PM no local”, comunicou a corporação.
A vítima também disse aos policiais que foi ameaçada de morte pelo homem. “A mulher disse que o acusado prometeu que voltaria para matá-la assim que os filhos dormissem”, divulgou a PM. A corporação informou que, diante dos fatos, buscas foram realizadas no entorno, mas o suspeito não foi localizado, “visto que se evadiu para uma região de mata onde tinha pleno conhecimento do terreno”.
A corporação explicou que a mulher e as crianças foram escoltadas pelos policiais até a casa de um parente, que os acolheu. “Ela foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que todas as medidas cabíveis quanto ao fato sejam tomadas”, disse a PM, em nota.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil respondeu que "a ocorrência não foi entregue na Delegacia Regional de Ibatiba ou na Delegacia de Polícia de Iúna”.

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