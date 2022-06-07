Homem agride mulher e arremessa filho bebê no chão em Iúna

Polícia Militar foi acionada após um homem agredir a companheira de 37 anos e os filhos do casal, de 2 e 7 anos, na noite desta segunda-feira (6), na zona rural de Iúna , no Sul do Estado . Segundo ocorrência registrada pela corporação, o bebê chegou a ser arremessado no chão pelo pai.

Segundo Boletim Unificado (BU) registrado pelo 14º Batalhão da PM, a vítima explicou à polícia que, na segunda-feira, o homem deu vários tapas no rosto dela e, puxões de cabelo, arrancando várias mechas, "além de ter agredido os dois filhos menores do casal, pegando o bebê de dois anos e jogando-o contra o chão, batendo a cabeça da criança, causando um galo, e ainda quebrou uma muleta nas pernas da outra criança de sete anos”, diz o documento.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que o comportamento violento do companheiro não é recente. “Segundo a vítima, ela estaria sofrendo com agressões frequentes por parte do homem, que se evadiu para um canavial assim que percebeu a chegada da PM no local”, comunicou a corporação.

A vítima também disse aos policiais que foi ameaçada de morte pelo homem. “A mulher disse que o acusado prometeu que voltaria para matá-la assim que os filhos dormissem”, divulgou a PM. A corporação informou que, diante dos fatos, buscas foram realizadas no entorno, mas o suspeito não foi localizado, “visto que se evadiu para uma região de mata onde tinha pleno conhecimento do terreno”.

A corporação explicou que a mulher e as crianças foram escoltadas pelos policiais até a casa de um parente, que os acolheu. “Ela foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que todas as medidas cabíveis quanto ao fato sejam tomadas”, disse a PM, em nota.