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10 criminosos

Grupo invade sítio, faz refém e rouba R$ 200 mil em equipamentos na Serra

Suspeitos invadiram a propriedade na madrugada desta quinta-feira (9), fizeram o caseiro refém e roubaram equipamentos eletrônicos; proprietário suspeita de ex-funcionário

Publicado em 10 de Março de 2023 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2023 às 12:26
Sítio invadido por 10 criminosos na zona rural da Serra.
Sítio em Serra Sede foi invadido por 10 criminosos Crédito: Reprodução | Fabrício Christ
Um grupo de 10 criminosos invadiu um sítio no município da Serra, na Grande Vitória, e roubou cerca de R$ 200 mil em equipamentos eletrônicos na madrugada desta quinta-feira (9).
O crime ocorreu em Serra Sede, na zona rural do município. O caseiro da propriedade, um homem de 62 anos, foi amarrado e feito refém pelos assaltantes – que de acordo com ele, estavam encapuzados e usavam armas longas.
O homem havia assumido a função há dois dias e contou que passou cinco horas amarrado e sob ameaças. O caseiro conseguiu se soltar somente à tarde, e pediu ajuda aos vizinhos – que acionaram a polícia. O dono do sítio, um empresário de 56 anos, contou que os equipamentos roubados pertenciam a uma igreja.
Aos policiais, o caseiro contou que os suspeitos chegarem em mais de um carro. Entre os equipamentos levados estão um aparelho de som avaliado em cerca R$ 200 mil, televisores, forno elétrico e instrumentos musicais.
Segundo a Polícia Militar, o proprietário do sítio disse que o suspeito de comandar o crime poderia ser um ex-funcionário que possuía passagens pela polícia e há poucos dias teria oferecido aos vizinhos objetos que teriam sumido do local. Ao ser demitido, o homem também teria feito ameaças ao dono da propriedade.
Os assaltantes fugiram após o crime e, até a última atualização desta reportagem ninguém tinha sido preso. O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra.
Polícia Civil informou que o caso segue em investigação e a corporação trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.
*Com informações do g1ES

Atualização

06/06/2023 - 7:00
A polícia esclareceu, em coletiva de imprensa, que os equipamentos tinham o valor estimado em R$ 200 mil, não em R$ 300 mil, como informado na ocasião do crime. O texto foi atualizado.

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