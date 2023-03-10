Grupo invade sítio, faz refém e rouba R$ 200 mil em equipamentos na Serra

Sítio em Serra Sede foi invadido por 10 criminosos Crédito: Reprodução | Fabrício Christ

Um grupo de 10 criminosos invadiu um sítio no município da Serra , na Grande Vitória , e roubou cerca de R$ 200 mil em equipamentos eletrônicos na madrugada desta quinta-feira (9).

O crime ocorreu em Serra Sede, na zona rural do município. O caseiro da propriedade, um homem de 62 anos, foi amarrado e feito refém pelos assaltantes – que de acordo com ele, estavam encapuzados e usavam armas longas.

O homem havia assumido a função há dois dias e contou que passou cinco horas amarrado e sob ameaças. O caseiro conseguiu se soltar somente à tarde, e pediu ajuda aos vizinhos – que acionaram a polícia. O dono do sítio, um empresário de 56 anos, contou que os equipamentos roubados pertenciam a uma igreja.

Aos policiais, o caseiro contou que os suspeitos chegarem em mais de um carro. Entre os equipamentos levados estão um aparelho de som avaliado em cerca R$ 200 mil, televisores, forno elétrico e instrumentos musicais.

Segundo a Polícia Militar , o proprietário do sítio disse que o suspeito de comandar o crime poderia ser um ex-funcionário que possuía passagens pela polícia e há poucos dias teria oferecido aos vizinhos objetos que teriam sumido do local. Ao ser demitido, o homem também teria feito ameaças ao dono da propriedade.

Os assaltantes fugiram após o crime e, até a última atualização desta reportagem ninguém tinha sido preso. O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra.

Polícia Civil informou que o caso segue em investigação e a corporação trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.

*Com informações do g1ES