Grávida e marido presos por vender drogas perto de escolas de Guarapari

Emanuela Borges de Oliveira está grávida de quatro meses. Ela e o marido, Adonias Reis dos Santos Júnior, foram presos em flagrante depois que a polícia encontrou 10 buchas de maconha e mais 10 pinos de cocaína em um pote de plástico em frente à casa deles. Também foram localizados 53 pinos e 115 buchas de maconha em uma árvore, além de balança de precisão.