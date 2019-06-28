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Operação Anjos da Lei

Grávida e marido presos por vender drogas perto de escolas de Guarapari

Os dois possuíam mandado de prisão por tráfico internacional de drogas

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 20:12

Publicado em 

28 jun 2019 às 20:12
Adonias Reis dos Santos Júnior e Emanuela Borges de Oliveira foram presos em flagrante Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Com mandado de prisão por tráfico internacional, uma grávida e o marido dela foram presos por vender drogas em portas de escolas, no bairro Santa Margarida, em Guarapari. A prisão foi realizada durante a operação Anjos da Lei, realizada para combater o comércio de drogas em portas de escolas. A prisão foi realizada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) do município.
> Traficantes presos por vender droga perto de escolas em Jardim Camburi
Emanuela Borges de Oliveira está grávida de quatro meses. Ela e o marido, Adonias Reis dos Santos Júnior, foram presos em flagrante depois que a polícia encontrou 10 buchas de maconha e mais 10 pinos de cocaína em um pote de plástico em frente à casa deles. Também foram localizados 53 pinos e 115 buchas de maconha em uma árvore, além de balança de precisão.
Emanuela é uma velha conhecida da polícia pois, contra ela, já havia um mandado de prisão por tráfico internacional de drogas. Segundo o delegado Guilherme Eugênio, ela já havia sido presa em em Rondônia, Norte do País, quando transportava 5 quilos de pasta base de cocaína da Bolívia para o Brasil.
Ela conseguiu liberdade provisória e tinha determinação para não deixar o estado de Rondônia. Porém, ela voltou para Guarapari — cidade de origem dela aqui no Espírito Santo — e acabou presa após ser denunciada por vender drogas em frente à escolas.
> Operação da PM em Guaçuí apreende 25 armas com munições e drogas
Ela e o marido foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas pelo delegado Guilherme Eugênio, titular do Denarc de Guarapari. Outras cinco pessoas foram detidas, entre elas um ex-salva vidas. Com ele foram apreendidos 14 pinos de cocaina, 160 gramas de haxixe, 240 gramas de maconha, uma balança de precisão, cerca de R$ 3 mil, 74 dólares, 5 euros e 75 libras esterlinas.

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