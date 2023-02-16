Grávida de gêmeos é ameaçada de morte pelo companheiro em Vitória

Uma jovem, de 25 anos, foi ameaçada de morte pelo companheiro na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro Nova Palestina, em Vitória. A mulher, grávida de seis meses e de gêmeos, contou que o suspeito, com ciúmes, pegou uma faca e a ameaçou dizendo que a “rasgaria na faca e ainda a mandaria para o inferno.”
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de Lei Maria da Penha na região. A mulher disse aos policiais que o homem achava que ela estava o traindo.
Apesar das ameaças, a agressão não foi consumada por conta da intervenção de familiares e posteriormente, com a chegada da PM, que abordou e deteve o suspeito. Ele foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, foi autuado por injúria e ameaça. Uma fiança foi arbitrada, mas como não foi paga, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).