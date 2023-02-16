Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Homem que decepou mão de colega é liberado após audiência de custódia

Samuel Moreira Rodrigues da Silva, de 29 anos, vai ter que seguir uma série de medidas cautelares impostas pela juíza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2023 às 17:00

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 17:00

O homem que decepou a mão do colega de trabalho durante uma discussão em Jardim Marilândia, Vila Velha, recebeu liberdade provisória sem pagamento de fiança após passar por audiência de custódia, nesta quinta-feira (16). O caso aconteceu na manhã de quarta, quando Samuel Moreira Rodrigues da Silva, de 29 anos, partiu para cima da vítima com um facão. O motivo da briga seria um refrigerante.
Segundo decisão da juíza Cristiania Lavinia Mayer, disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Samuel foi liberado mas vai ter que seguir uma série de medidas cautelares. São elas:
  1. Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; 
  2. Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; 
  3. Comparecer em até cinco dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente auto de prisão em flagrante será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.
Caso ele descumpra qualquer uma das medidas, poderá ter a prisão preventiva decretada.
Para a decisão, a juíza levou em conta que o Ministério Público não pediu a prisão preventiva de Samuel, além dele não ter registro criminal. A defesa também ressaltou que ele "trabalha e possui residência fixa, bem como filhos menores que dependem do mesmo para o seu sustento".
Homem que decepou mão de colega é liberado após audiência de custódia

Relembre o caso

A briga que culminou com a mão de um homem decepada teve como estopim uma discussão por refrigerante entre a vítima, de 27 anos, e o agressor, que são colegas de trabalho. A informação foi dada por testemunhas ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
Homem tem mão decepada por colega durante briga em Vila Velha
Com um facão, o homem decepou a mão do colega de trabalho durante uma briga em Vila Velha Crédito: Reprodução
A confusão aconteceu em uma empresa de engenharia. Inicialmente, os dois ajudantes de obra discutiram no pátio, mas foram separados pelos colegas. No entanto, pouco depois, eles foram para a rua. De repente, o suspeito atravessou correndo com um facão em mãos, e os dois começaram a brigar novamente.
Nas imagens dá pra ver o agressor desferindo golpes de facão. Um deles acerta a mão da vítima, que acaba decepada. O homem foi socorrido por outros colegas de trabalho até o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Os médicos não conseguiram reimplantar a mão, e o jovem permanece internado.
Para a Polícia Militar, o suspeito confirmou que ele e o colega de trabalho tiveram uma discussão e que, ao ouvir ameaças de morte, avistou um facão na carroceria de um veículo e o pegou para se defender. Ele também contou que pegou a vítima pela mão e tentou feri-la na perna, mas esta colocou a mão na frente – momento em que teve o membro decepado.
Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por lesão corporal grave e conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Confira a nota de esclarecimento da empresa

Na manhã do dia 15/02/2023, aproximadamente às 06h40min, iniciou-se uma discussão entre dois colaboradores, por motivos banais (sem motivos claros para empresa até o momento), que se estendeu por mais 5 minutos aproximadamente.

Essa discussão foi contida por outros funcionários que distanciaram um colaborador do outro. Porém, um dos envolvidos, ainda que distante e com os ânimos exaltados, continuou provocando o outro colega de trabalho com xingamentos. Em decorrência disso, esse funcionário pegou um facão, que normalmente é utilizado como ferramenta de trabalho e fica guardado dentro do caminhão, e desferiu um golpe contra o colega, acertando o punho e cortando mão esquerda. 

Foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, acionadas o SAMU e a PM. Sendo o colaborador lesionado levando para o hospital mais próximo, onde foi atendido imediatamente, de forma que, em aproximadamente 20min, foi levado para sala de cirurgia. 

O agressor foi conduzido para o DPJ por uma guarnição da PM-ES, onde se encontra detido. 

A empresa lamenta profundamente o incidente ocorrido e repudia qualquer ato violento. 

A empresa está prestando assistência aos envolvidos e avaliando as providências legais que serão adotadas para esse acontecimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória TJES Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados