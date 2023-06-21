Funcionário rouba empresa e é pego com dinheiro na cueca em Colatina

Um homem foi preso em flagrante com dinheiro na cueca após roubar a empresa de material de construção em que ele trabalha no bairro Morada do Sol, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar , ele tentou forjar uma situação, dizendo que teria sido vítima de um assalto, mas deu respostas contraditórias quando foi questionado sobre o crime e confessou que havia planejado a ação.

A PM informou que o suspeito relatou que estava dirigindo uma caminhonete quando um homem entrou na frente do veículo com a mão na cintura, como se estivesse armado. O funcionário disse que indivíduo teria ido até ele, o obrigando a parar, ordenando que ele entregasse a carteira com documentos, cartões de crédito, um celular e R$ 6.470, dinheiro que pertencia à empresa.

Em seguida, conforme o relato do funcionário da empresa aos policiais, outro indivíduo teria aparecido e entrado pela janela do carona da caminhonete, pegando a chave do veículo e fugindo com os pertences. O homem disse ainda que a dupla havia roubado seis rolos de 30 metros de fio de cobre de 16 mm e fugido em um matagal, não sendo mais vista.

A suposta vítima estava sendo levada para a Delegacia de Colatina para prestar esclarecimentos e, no caminho até o local, deu informações desencontradas. Depois, confirmou que forjou o roubo, porque estava precisando de dinheiro e entregou R$ 2.310 que estavam escondidos dentro da cueca dele. O homem contou que os outros itens roubados estavam escondidos em um galpão no bairro São Silvano.

A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso para a O suspeito disse aos militares que recebeu R$ 6 mil de um cliente da empresa em um pagamento por pix. Com parte do dinheiro, ele comprou um celular. O indivíduo está preso. A reportagem desolicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil . A corporação informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e falsa comunicação de crime, e encaminhado ao sistema prisional.