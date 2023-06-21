Venda Nova do Imigrante a um passo de ser capital nacional do agroturismo

A cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana no Espírito Santo, está perto de receber mais um reconhecimento oficial no Brasil. A Comissão de Educação no Senado aprovou o projeto que confere o título de Capital Nacional do Agroturismo ao município capixaba. Agora, a proposta seguirá para sanção presidencial.
Em 2006, o município capixaba já tinha recebido o título de Capital Nacional do Agroturismo pelo Ministério do Turismo. Com a aprovação do Senado e possível sanção presidencial, o título pode se tornar definitivo. A cidade é conhecida nacionalmente como pioneira em desenvolver o turismo no campo, aproveitando as potencialidades das propriedades rurais de agricultura familiar.
Venda Nova do Imigrante já é referência nacional no setor desde 1987.
Com cerca de 25 mil habitantes, Venda Nova do Imigrante se destaca pelo agroturismo e pela produção de produtos artesanais como bolos, biscoitos, geleias, macarrão, queijos, artefatos em madeira, bordados e sabonetes. Um dos maiores eventos realizados na cidade é a Festa da Polenta (foto acima), celebrada todos os anos, no mês de outubro.
Para o prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Mineti, a cidade já é destaque nacionalmente e, com título oficial, haverá ainda mais oportunidades de crescimento econômico, investimentos e visibilidade para o município.
"O agroturismo está na essência de Venda Nova. Esse título oficial é motivo de orgulho, porque representa toda a luta e o empenho do nosso povo tão honesto e trabalhador, dedicado a alavancar o município", disse Mineti.
Atualmente, a Associação de Desenvolvimento do Agroturismo (Agrotur), criada em 1993, conta com 43 associados. O Agrotur ainda estimula e divulga o agroturismo, com a confecção de folders, captação de mídia espontânea, suporte para participação em feiras e também na elaboração dos mapas com roteiro do agroturismo.
O Projeto de Lei 1.847/2021, do deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES), recebeu voto favorável do relator, senador Magno Malta (PL-ES).