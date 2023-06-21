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Falta aval de Lula

Venda Nova do Imigrante a um passo de ser capital nacional do agroturismo

Cidade do Espírito Santo é referência nacional no setor desde 1987 e já tem reconhecimento do Ministério do Turismo como capital do agroturismo; agora pode ter o título definitivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2023 às 07:35

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 07:35

Trecho da Rota Imperial em Venda Nova do Imigrante
Trecho da Rota Imperial em Venda Nova do Imigrante Crédito: Leo Drummond | Acervo Institucional Estrada Real
A cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana no Espírito Santo, está perto de receber mais um reconhecimento oficial no Brasil. A Comissão de Educação no Senado aprovou o projeto que confere o título de Capital Nacional do Agroturismo ao município capixaba. Agora, a proposta seguirá para sanção presidencial.
Em 2006, o município capixaba já tinha recebido o título de Capital Nacional do Agroturismo pelo Ministério do Turismo. Com a aprovação do Senado e possível sanção presidencial, o título pode se tornar definitivo. A cidade é conhecida nacionalmente como pioneira em desenvolver o turismo no campo, aproveitando as potencialidades das propriedades rurais de agricultura familiar.
Tombo da polenta na Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante, uma das mais tradicionais da comunidade italiana no ES
Tombo da polenta na Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante, uma das mais tradicionais da comunidade italiana no ES Crédito: Reprodução
Venda Nova do Imigrante já é referência nacional no setor desde 1987.
Com cerca de 25 mil habitantes, Venda Nova do Imigrante se destaca pelo agroturismo e pela produção de produtos artesanais como bolos, biscoitos, geleias, macarrão, queijos, artefatos em madeira, bordados e sabonetes. Um dos maiores eventos realizados na cidade é a Festa da Polenta (foto acima), celebrada todos os anos, no mês de outubro.
Para o prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Mineti, a cidade já é destaque nacionalmente e, com título oficial, haverá ainda mais oportunidades de crescimento econômico, investimentos e visibilidade para o município.
"O agroturismo está na essência de Venda Nova. Esse título oficial é motivo de orgulho, porque representa toda a luta e o empenho do nosso povo tão honesto e trabalhador, dedicado a alavancar o município", disse Mineti.
Atualmente, a Associação de Desenvolvimento do Agroturismo (Agrotur), criada em 1993, conta com 43 associados. O Agrotur ainda estimula e divulga o agroturismo, com a confecção de folders, captação de mídia espontânea, suporte para participação em feiras e também na elaboração dos mapas com roteiro do agroturismo.
O Projeto de Lei 1.847/2021, do deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES), recebeu voto favorável do relator, senador Magno Malta (PL-ES).

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