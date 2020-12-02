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Vila Velha

Funcionário de pizzaria é morto a tiros no ES e pode ter sido confundido

Douglas Lima dos Santos trabalhava em uma pizzarria e foi morto quando saía do local na madrugada desta quarta (2), na região conhecida como Cidade de Deus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 13:18

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:18

  • Do G1 ES

Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha
Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros na região conhecida como Cidade de Deus, em Vila Velha, na Grande Vitória. Douglas Lima dos Santos trabalhava em uma pizzaria e foi morto quando saía do trabalho na madrugada desta quarta-feira (2). De acordo com a polícia, ele teria sido confundido com outra pessoa.
Quando a polícia chegou, o homem já estava morto. Ele foi atingido por vários tiros. A polícia identificou que mais de uma arma foi usada no crime, o que leva a crer que o assassinato pode ter mais de um autor.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
O corpo de Douglas foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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