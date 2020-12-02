Funcionário de pizzaria é morto a tiros no ES e pode ter sido confundido

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros na região conhecida como Cidade de Deus, em Vila Velha, na Grande Vitória. Douglas Lima dos Santos trabalhava em uma pizzaria e foi morto quando saía do trabalho na madrugada desta quarta-feira (2). De acordo com a polícia, ele teria sido confundido com outra pessoa.
Quando a polícia chegou, o homem já estava morto. Ele foi atingido por vários tiros. A polícia identificou que mais de uma arma foi usada no crime, o que leva a crer que o assassinato pode ter mais de um autor.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
O corpo de Douglas foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.