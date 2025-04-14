Funcionária pula do 2° andar de supermercado para escapar de assalto na Serra

Uma auxiliar de produção de 23 anos pulou do segundo andar de um supermercado, onde ela trabalha, para escapar de um assaltante. A jovem estava trocando de roupa quando foi surpreendida pelo bandido, que queria o celular da moça. Ela chegou a ser agredida e, com medo de acontecer algo pior, a vítima aproveitou um momento de distração do suspeito e tentou escapar pelo telhado, caindo de uma altura de três metros. A cena foi flagrada por uma câmera de segurança (confira acima).

TV Gazeta, a vítima contou que subiu na área do vestiário para trocar de roupa, como costuma fazer todos os dias, e quando saiu do banheiro deu de cara com o criminoso, que estava usando um capacete. O caso aconteceu em um supermercado do bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, na Serra , no último sábado (12). Em conversa com a repórter Priciele Venturini, da, a vítima contou que subiu na área do vestiário para trocar de roupa, como costuma fazer todos os dias, e quando saiu do banheiro deu de cara com o criminoso, que estava usando um capacete.

"Ele foi me empurrando, querendo a senha do celular. Me deu soco e queria me prender no banheiro. Eu fiquei com medo de ele fechar a porta e fazer alguma coisa comigo lá dentro, depois do soco que ele me deu", lembrou a auxiliar de produção. A jovem ficou refém do homem por cerca de cinco minutos.

Quando ele virou as costas, eu pulei. Nem senti que eu estava pulando. Na hora eu não senti dor, só depois X. - Auxiliar de produção, 23 anos

A câmera de segurança flagrou a jovem caindo e o homem, de capacete, fugindo em seguida. Duas funcionárias ouvem o barulho e aparecem depois. Uma dessas colegas de trabalho falou do susto que levou. "Eu vi a cena, socorri, estou tendo umas crises de ansiedade porque toda hora olho para fora e parece que vejo ela pulando. Foi assustador", revelou a mulher, que pediu para não ser identificada.

Segundo testemunhas, o criminoso fugiu levando o celular da jovem. Depois da queda, ela foi levada ao hospital. A vítima quebrou o cotovelo, teve escoriações no rosto e no braço, e vai precisar passar por cirurgia.

Familiares dela disseram que, agora, esperam que o criminoso seja preso. "A gente procura justiça porque ela foi agredida, está traumatizada, roubaram o celular dela, a gente até rastreou o aparelho e agora está esperando o apoio da polícia", disse uma parente, que preferiu não se identificar.