Foragido da Justiça do RJ que respondia por tráfico é preso na Serra

O foragido da Justiça e outro suspeito foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução Google Maps

Um foragido do sistema prisional do Rio de Janeiro foi preso no bairro Nova Almeida, na Serra, nesta quarta-feira (3). O homem de 27 anos, identificado como Luiz Henrique Rezende Nogueira, estava na casa de Marcos Luiz dos Santos Morais, de 30 anos, que também foi detido, conforme a Polícia Militar. O primeiro dos detidos respondia pelo crime de tráfico de drogas no Estado vizinho.

A prisão da dupla aconteceu após denúncia dos moradores sobre a presença de Marcos, que estaria andando com um carro de forma suspeita pela região. Durante abordagem da corporação foram encontrados duas buchas de maconha com o suspeito e a equipe se encaminhou a residência de Marcos.

No imóvel, além do Luiz, foram encontrados uma espingarda de pressão e duas sacolas plásticas contendo entorpecentes e material para embalo. Ambos. juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.