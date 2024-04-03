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Em Nova Almeida

Foragido da Justiça do RJ que respondia por tráfico é preso na Serra

Luiz Henrique Rezende Nogueira, de 27 anos, respondia pelo crime de tráfico de drogas e estava na casa de outro suspeito; Marcos Luiz dos Santos Morais, de 30 anos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 abr 2024 às 19:23

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 19:23

3ª Delegacia Regional da Serra
O foragido da Justiça e outro suspeito foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução Google Maps
Um foragido do sistema prisional do Rio de Janeiro foi preso no bairro Nova Almeida, na Serra, nesta quarta-feira (3). O homem de 27 anos, identificado como Luiz Henrique Rezende Nogueira, estava na casa de Marcos Luiz dos Santos Morais, de 30 anos, que também foi detido, conforme a Polícia Militar. O primeiro dos detidos respondia pelo crime de tráfico de drogas no Estado vizinho. 
A prisão da dupla aconteceu após denúncia dos moradores sobre a presença de Marcos, que estaria andando com um carro de forma suspeita pela região. Durante abordagem da corporação foram encontrados duas buchas de maconha com o suspeito e a equipe se encaminhou a residência de Marcos.
No imóvel, além do Luiz, foram encontrados uma espingarda de pressão e duas sacolas plásticas contendo entorpecentes e material para embalo. Ambos. juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional da Serra, e, por isso, ainda não temos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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