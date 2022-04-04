Flanelinha é morto com golpe de canivete durante briga em Vitória

Homem é preso após matar vítima com canivete na Praia do Suá Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Um flanelinha foi morto com um golpe de canivete durante uma briga na tarde deste domingo (3), na Praia do Suá, em Vitória . Imagens de uma câmera de segurança mostraram a vítima ferida sentada na calçada e depois caída no chão antes de outras pessoas chegaram para socorrê-la.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o indivíduo foi ferido por outro flanelinha durante uma confusão no meio da rua para decidir quem vigiaria um carro estacionado no bairro.

Após levar um soco, o suspeito identificado como Luiz Antonio Pinto de Oliveira, de 45 anos, deu um golpe de canivete no peito da vítima. Ele foi preso no mesmo dia por agentes da Guarda Municipal de Vitória.

Conforme informou a Guarda, o inspetor Roriz e o agente Mário Sérgio foram até o local após denúncia de tentativa de homicídio. Após a chegada dos agentes, o suspeito confessou o crime e foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , no bairro Barro Vermelho.