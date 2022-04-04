Flanelinha é morto com golpe de canivete durante briga em Vitória

Um flanelinha foi morto com um golpe de canivete durante uma briga na tarde deste domingo (3), na Praia do Suá, em Vitória. Imagens de uma câmera de segurança mostraram a vítima ferida sentada na calçada e depois caída no chão antes de outras pessoas chegaram para socorrê-la.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o indivíduo foi ferido por outro flanelinha durante uma confusão no meio da rua para decidir quem vigiaria um carro estacionado no bairro.
Após levar um soco, o suspeito identificado como Luiz Antonio Pinto de Oliveira, de 45 anos, deu um golpe de canivete no peito da vítima. Ele foi preso no mesmo dia por agentes da Guarda Municipal de Vitória.
Conforme informou a Guarda, o inspetor Roriz e o agente Mário Sérgio foram até o local após denúncia de tentativa de homicídio. Após a chegada dos agentes, o suspeito confessou o crime e foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Barro Vermelho.
A vítima chegou a ser socorrida com vida por populares para o Pronto Atendimento da Praia do Suá, mas veio a óbito no local. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A ocorrência ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil, responsável pela autuação. Até no final da noite de domingo, o flanelinha morto não havia sido identificado.