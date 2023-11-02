Filhos veem mãe sendo esfaqueada por ex e pedem ajuda a vizinhos na Serra

"Ele começaram a gritar: 'socorro, vai matar minha mãe'", contou um vizinho que pediu para não ser identificado. O homem e a mulher teriam saído com as crianças e retornado à residência por volta das 3h30 da manhã, horário em que a briga começou. Ainda de acordo com moradores, após o crime, o ex-companheiro teria fugido a pé pela rua.