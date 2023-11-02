Filhos veem mãe sendo esfaqueada por ex e pedem ajuda a vizinhos na Serra

Uma mulher de 37 anos levou uma facada nas costas durante uma briga com o ex-companheiro, de 43 anos, na madrugada desta quinta-feira (2), em Carapina Grande, na Serra. Os quatro filhos menores de idade dela com o homem presenciaram tudo e saíram gritando na rua pedindo por socorro aos vizinhos, conforme apuração da TV Gazeta.
"Ele começaram a gritar: 'socorro, vai matar minha mãe'", contou um vizinho que pediu para não ser identificado. O homem e a mulher teriam saído com as crianças e retornado à residência por volta das 3h30 da manhã, horário em que a briga começou. Ainda de acordo com moradores, após o crime, o ex-companheiro teria fugido a pé pela rua.
Em nota, a Polícia Militar confirmou ter sido acionada e informou que a mulher foi socorrida por populares e levada para a UPA de Carapina. Vizinhos relataram que ela recebeu alta. Já a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", pontuou.