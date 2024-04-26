Família faturou pelo menos meio milhão em um ano com venda de armas no ES

Material apreendido no dia em que a fábrica de armas da família, em Cariacica, foi desarticulada Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) começou a apurar o caso no ano passado. Em dezembro aconteceu a primeira fase da Operação Legado Armeria, quando a fábrica onde as armas eram produzidas foi descoberta, em Cariacica . Na ocasião, foram apreendidos diversos materiais, de pistola a carabina. Wilrison Manske foi preso em flagrante. Ele é apontado como um dos fabricantes das armas.

Passada a primeira fase, as investigações continuaram e outros integrantes do grupo foram identificados. A surpresa é que todos faziam parte da mesma família. Eles foram presos no último dia 23, em casa e em seus locais de trabalho, nos municípios de Serra Cariacica . Veja abaixo quem é quem, conforme a Polícia Civil.

01 Edilson Manske É o pai da família. Apontado pela polícia como responsável por fabricar as armas. 02 Wilrison Manske Filho de Edilson e apontado como um dos que fabricava as armas caseiras. Foi preso na primeira fase da operação, em dezembro do ano passado. 03 Tiago Manske Filho de Edilson. Atuava como entregador das armas. Normalmente esse "delivery" era feito de carro. 04 Ariane Vingler Gonçalves Esposa de Wilrison. Segundo a polícia, ela era a responsável por gerenciar os pagamentos, além de ajudar nas entregas. 05 Bruno Vingler de Sena, conhecido como 'Jhon Caseiras' Irmão de Ariane. Ele era o que fazia as negociações das vendas com os clientes na Grande Vitória. 06 Hellen Luise Santos Silva Esposa de Bruno. Atuava na parte das entregas das armas.

Segundo as investigações, os fabricantes das armas aprenderam tudo na internet. Eles vendiam sob encomenda, de acordo com o calibre que o cliente pedia, mas costumavam fazer, principalmente, as chamadas submetralhadoras, consideradas armas semi industriais.

QUEM COMPRAVA?

Os clientes faziam a encomenda com Bruno, mais conhecido como Jhon Caseiras, através da internet, e a arma era feita. Depois disso, era a hora da entrega.

DELIVERY

Os suspeitos aproveitavam que estavam em família para despistar as autoridades na hora da entrega. "O que chamou a atenção da polícia foi a forma deles passarem despercebidos, por exemplo, por uma blitz ou fiscalização: eles realizavam as entregas das armas juntos. Então saía pai, mãe e filho, por vezes até escondendo a arma na bolsa da criança, para não chamar a atenção", detalhou o delegado Belchior.

OUTROS TRABALHOS

Outra forma de despistar a polícia era com os empregos: alguns membros do grupo tinha trabalhos formais, mas conseguiam conciliar com a vida criminosa.

Segundo o delegado da Desarme, uma das mulheres trabalhava como professora, um homem atuava como auxiliar de serviços gerais, e outro em uma loja que vendia ferros.