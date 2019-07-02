Família de motorista que atropelou ciclistas diz que vai pagar despesas

Acidente na Rodovia do Sol deixa quatro feridos em Vila Velha Crédito: Reprodução

carro que atropelou cinco ciclistas na manhã do último sábado, na Rodovia do Sol, em Vila Velha, afirma que irá arcar com todos os prejuízos das vítimas, incluindo as bicicletas danificadas e tratamento de saúde. A empresária Marília Barboza, 50, foi a vítima que mais se feriu. Ela passou por duas cirurgias e permanece internada. A família de Rawlinson Carlos Soares, de 21 anos, motorista do, afirma que irá arcar com todos os prejuízos das vítimas, incluindo as bicicletas danificadas e tratamento de saúde. A empresária Marília Barboza, 50, foi a vítima que mais se feriu. Ela passou por duas cirurgias e permanece internada.

Além de Rawlinson, também estava no veículo a amiga dele, a garçonete Daniela Lima dos Santos, 26. O motorista foi autuado por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez. Já a carona foi autuada como coautora. Isso porque ela contou, em depoimento, que por achar que o carro estava indo para o acostamento na direção dos ciclistas, virou o volante para o outro lado. A Polícia Militar afirma que Rawlinson ficou assustado. Desgovernado, o carro atingiu os ciclistas.

O motorista recusou-se a fazer o teste do bafômetro no local do acidente. Mas a polícia afirma que ele apresentava sinais de embriaguez, estava com duas garrafas long necks de cerveja no carro e afirmou aos policiais que bebeu cerveja. Ele pagou fiança de R$ 10 mil e responde em liberdade. Já Daniela foi solta sem pagamento de fiança. . Mas a polícia afirma que ele apresentava sinais de embriaguez, estava com duas garrafas long necks de cerveja no carro e afirmou aos policiais que bebeu cerveja.. Já Daniela foi solta sem pagamento de fiança.

PREJUÍZOS

De acordo com a advogada Gizelly Bicalho, que defende Rawlinson, a família dele pretende arcar com todos os prejuízos das vítimas, que segundo ela, já passa de R$ 100 mil. “Ele ainda não tem condições, por ser muito novo. Mas a família faz questão de pagar todo o prejuízo. Eles pretendem enviar uma carta para todas as vítimas informando que irão arcar com tudo, inclusive gastos em hospitais. Só o prejuízo material, por nossas contas, já passa de R$ 100 mil. Havia bicicletas ali que valiam até R$ 15 mil porque são de competições profissionais. A família quer amenizar um pouco essa situação”, afirma.

A advogada completou que Rawlinson está abalado com o caso e preocupado com a recuperação da empresária Marília Barboza. “Ele está muito assustado. É muito novo e nunca tinha passado por nada parecido. Vamos entrar em contato com as vítimas para oferecer qualquer assistência que estejam precisando. Sabemos que são atletas, competidores. Rawlinson estava na direção do veículo e sente-se na obrigação de arcar com os custos. É uma forma dele pedir perdão”, conta.

RECUPERAÇÃO

Mas para a família de Marília, a única vítima que permanece internada, ainda é cedo para falar sobre perdão. Agora, todos estão focados na recuperação da empresária, que já passou por duas cirurgias e foi transferida ontem da UTI para o quarto.