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Falta de higiene

Fábrica clandestina de produto de limpeza é fechada na Serra

Local tinha péssimas condições de higiene e funcionava sem alvará; de acordo com delegada, os produtos eram vendidos em larga escala para limpeza e desinfecção de hotéis, hospitais e residências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 20:06

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 20:06

Fábrica clandestina de saneantes é fechada em operação conjunta na Serra
Fábrica clandestina de saneantes é fechada em operação conjunta na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma fábrica clandestina de produtos de limpeza foi fechada durante operação conjunta, nesta sexta-feira (24). A produção funcionava em um galpão, no município da Serra, sem as mínimas condições de higiene, limpeza e armazenamento dos produtos.
A titular da Divisão Especializada em Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), delegada Rhaiana Bremenkamp explicou que uma equipe, composta por representantes da Secretaria de Saúde, Bombeiros, Vigilância Sanitária Estadual e Procon, tentou realizar a interdição do local, mas o responsável resistiu à ação da equipe. Desta forma, a DRCCP foi acionada.
Fábrica clandestina de saneantes é fechada em operação conjunta na Serra
Fábrica clandestina de saneantes é fechada em operação conjunta na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Quando chegamos vimos que não tratava-se de uma simples resistência. Ali ocorriam diversos crimes, ainda mais graves em época de pandemia, já que os produtos eram vendidos em larga escala para limpeza e desinfecção de hotéis, hospitais e residências, explicou a delegada.
Produtos como cloro, desinfetantes e sabão em pó, entre outros, foram apreendidos. Nenhum dos itens tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e todo o estoque, incluindo insumos, estava armazenado de maneira inadequada. A fábrica não adotava práticas adequadas de higiene para a produção dos saneantes e não possuía licença ou alvará de funcionamento.
Fábrica clandestina de saneantes é fechada em operação conjunta na Serra
Fábrica clandestina de saneantes é fechada em operação conjunta na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O estabelecimento foi fechado e interditado, e o responsável, de 68 anos, foi autuado em flagrante por crime contra a saúde pública, contra o meio ambiente e contra as relações de consumo. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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