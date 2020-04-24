Fábrica clandestina de produto de limpeza é fechada na Serra

Fábrica clandestina de saneantes é fechada em operação conjunta na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma fábrica clandestina de produtos de limpeza foi fechada durante operação conjunta, nesta sexta-feira (24). A produção funcionava em um galpão, no município da Serra, sem as mínimas condições de higiene, limpeza e armazenamento dos produtos.

A titular da Divisão Especializada em Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), delegada Rhaiana Bremenkamp explicou que uma equipe, composta por representantes da Secretaria de Saúde, Bombeiros, Vigilância Sanitária Estadual e Procon, tentou realizar a interdição do local, mas o responsável resistiu à ação da equipe. Desta forma, a DRCCP foi acionada.

Fábrica clandestina de saneantes é fechada em operação conjunta na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Quando chegamos vimos que não tratava-se de uma simples resistência. Ali ocorriam diversos crimes, ainda mais graves em época de pandemia, já que os produtos eram vendidos em larga escala para limpeza e desinfecção de hotéis, hospitais e residências, explicou a delegada.

Produtos como cloro, desinfetantes e sabão em pó, entre outros, foram apreendidos. Nenhum dos itens tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e todo o estoque, incluindo insumos, estava armazenado de maneira inadequada. A fábrica não adotava práticas adequadas de higiene para a produção dos saneantes e não possuía licença ou alvará de funcionamento.

Fábrica clandestina de saneantes é fechada em operação conjunta na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil