Sítio em Serra Sede foi invadido por 10 criminosos Crédito: Fabrício Christ

Segundo a Polícia Civil , o suspeito era ex-caseiro do sítio. Ele trabalhou no local por cerca de um ano e sabia toda a rotina da casa. De acordo com as investigações, o homem foi demitido pelo comportamento dele e por ter antecedentes criminais. No dia da demissão ele disse iria voltar no futuro, como se fosse se vingar mesmo, e foi o que ele fez.

"O crime foi muito bem arquitetado pelo caseiro. Inclusive eles usaram um reboque para transportar todo esse material sonoro. Foi um crime planejado. Quando a vítima demitiu o caseiro, ele falou que jurou que iria 'tocar o terror no sítio', e que iria voltar, então direcionamos a investigação nesse sentido", afirmou o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Your browser does not support the audio element. Ex-caseiro suspeito arquitetar roubo de R$ 200 mil em equipamentos na Serra é preso

O ex-caseiro foi preso em 19 de maio, no bairro Parque das Gaivotas, na Serra. "Ele não confessou o crime, mas as provas que possuíamos no inquérito indicaram a participação dele, tanto que foi decretada sua prisão preventiva", completou o delegado.

Equipamento recuperado

De acordo com a Polícia Civil, cerca de R$ 100 mil em equipamentos foram recuperados no dia seguinte ao roubo. "Diligenciamos até uma casa e recuperamos aproximadamente R$ 100 mil em equipamentos roubados. Do total, são R$ 200 mil em equipamentos sonoros. A pessoa que estava com esses equipamentos já está com mandado de prisão, portanto se encontra foragido da polícia", relatou Monteiro.

O homem que estava com os equipamentos, segundo a polícia, foi um dos encapuzados que invadiu o sítio. Agora, a polícia continua investigando pra identificar, inclusive, quem comprou a parte dos equipamentos que não foi recuperada.

Relembre o crime

Um grupo de 10 criminosos invadiu um sítio no município da Serra, na Grande Vitória, e roubou cerca de R$ 200 mil em equipamentos eletrônicos na madrugada desta quinta-feira (9).

O crime ocorreu na região de Serra Sede, na Zona Rural do município. O caseiro da propriedade, um homem de 62 anos, foi amarrado e feito refém pelos assaltantes – que de acordo com ele, estavam encapuzados e usavam armas longas.

O homem havia assumido a função há dois dias e contou que passou cinco horas amarrado e sob ameaças. O caseiro conseguiu se soltar somente à tarde, e pediu ajuda aos vizinhos – que acionaram a polícia. O dono do sítio, um empresário de 56 anos, contou que os equipamentos roubados pertenciam a uma igreja.

Aos policiais, o caseiro contou que os suspeitos chegarem em mais de um carro. Entre os equipamentos levados estão um aparelho de som avaliado em cerca R$ 200 mil, televisores, forno elétrico e instrumentos musicais.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do sítio disse que o suspeito de comandar o crime poderia ser um ex-funcionário que possuía passagens pela polícia e há poucos dias teria oferecido aos vizinhos objetos que teriam sumido do local. Ao ser demitido, o homem também teria feito ameaças ao dono da propriedade.

Morte de caseiro

Dias após o crime, o caseiro atual do sítio acabou sendo morto por um vizinho. A polícia informou, no entanto, que a morte não tinha relação com o roubo dos R$ 200 mil em equipamentos eletrônicos.