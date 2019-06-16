Estudante é morta com tiro na nuca em assalto a supermercado da Serra

Uma adolescente de 16 anos foi morta com um tiro na nuca durante um assalto que aconteceu dentro de um supermercado no bairro Jardim Juara, na Serra, na noite deste sábado (15).
De acordo com investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 21h quando a vítima, identificada como Ketelin Costa Sampaio, foi ao supermercado com um casal de padrinhos. A vítima, que era moradora de São Diogo, também na Serra, foi ao bairro unicamente para acompanhar os padrinhos nas compras.
Havia cerca de oito pessoas - sendo seis clientes e os proprietários, além do filho deles, de 12 anos - dentro do estabelecimento, que fica na Rua Sofia Sampaio, quando dois criminosos entraram, um deles armado e com capuz no rosto.
O bandido armado anunciou o assalto e exigiu os celulares das pessoas que estavam no supermercado. As vítimas não reagiram e entregaram os aparelhos. Enquanto o homem de capuz rendia as pessoas apontando a arma para elas, o comparsa ia recolhendo os celulares e cerca de R$ 150 do caixa.
A dona do estabelecimento, que estava nos fundos do supermercado, foi para a área da frente quando se deparou com a cena do assalto. Assustada, ela retornou para os fundos do comércio. Foi quando o criminoso armado perguntou: "Ela correu?"
As vítimas então disseram que ela apenas tinha voltado para parte de trás. Nesse momento, o criminoso atirou na direção das pessoas e o tiro acabou acertando a adolescente de 16 anos que, muito nervosa, estava sendo amparada por um outro cliente. Ketelin foi baleada exatamente na hora em que ficou de costas e pediu para que um cliente abraçasse ela.
A adolescente morreu na hora. Os clientes entraram em desespero e os bandidos fugiram a pé pelas ruas do bairro.
MORADORES EM CHOQUE
A reportagem do Gazeta Online esteve no bairro onde o crime aconteceu e os moradores estão em choque com a situação. Eles contaram que os padrinhos da vítima são moradores da região e conhecidos por vender marmita, e que a estudante de 16 anos estava no bairro para ajudar na produção da comida.
VÍDEO: COMERCIANTE DIZ QUE JÁ FOI AMEAÇADO
O comerciante Nilton César Rezende, de 36 anos, contou que assaltos a comércios da região são constantes. Ele foi vítima de criminosos há cerca de um mês atrás e decidiu colocar grades no comércio dele. Com isso, as vendas caíram 50%, já que muitos clientes acabam não entrando quando o estabelecimento está todo gradeado. Mas, segundo Nilton, foi a forma que ele encontrou de ter um pouco mais de segurança.