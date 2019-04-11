Estudante é baleado na Serra ao dizer a ladrão que não tinha celular

A polícia contou que o menino estuda no período da tarde e que depois da aula acompanhou a namorada até a casa dela, em, bairro vizinho ao que o jovem mora,, como faz todos os dias. Quando voltava para casa, por volta de 22h, ainda uniformizado, ele passava em frente a uma lanchonete na avenida principal do bairro Vista da Serra II e dois assaltantes, que estavam fazendo um arrastão pela rua, abordaram o estudante.