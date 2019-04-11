Um estudante de 15 anos foi baleado durante um assalto na avenida principal do bairro Vista da Serra II, na Serra, quando voltava para casa, por volta das 22h30 desta quarta-feira (10). De acordo com informações da polícia, dois bandidos em uma moto realizavam um arrastão na região e atiraram no jovem por ele ter mentido que não estava com o celular.
A polícia contou que o menino estuda no período da tarde e que depois da aula acompanhou a namorada até a casa dela, em Vista da Serra, bairro vizinho ao que o jovem mora, Planalto Serrano, como faz todos os dias. Quando voltava para casa, por volta de 22h, ainda uniformizado, ele passava em frente a uma lanchonete na avenida principal do bairro Vista da Serra II e dois assaltantes, que estavam fazendo um arrastão pela rua, abordaram o estudante.
O carona da moto desceu armado e exigiu que ele entregasse o celular, mas ele afirmou que não estava com o aparelho no momento. Então um dos assaltantes resolveu revistar o rapaz e encontrou o celular no bolso da calça dele. Foi aí que, segundo a polícia, em um momento de raiva, o assaltante atirou na perna esquerda do jovem.
Estudante é baleado na Serra ao dizer a ladrão que não tinha celular
O tiro atravessou a perna do estudante, que foi socorrido por populares, levado para a UPA de Carapina e depois transferido para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde segue internado. Nenhum suspeito foi preso e não há informações sobre o estado de saúde do jovem.
Com informações de Daniela Carla.