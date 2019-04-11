Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Estudante é baleado na Serra ao dizer a ladrão que não tinha celular

O rapaz, de 15 anos, voltava da casa da namorada quando foi abordado por bandidos e, ao negar que estava com o celular, um dos ladrões o revistou, encontrou o aparelho e deu um tiro na perna do estudante

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 11:43

Publicado em 

11 abr 2019 às 11:43
O rapaz foi encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Ricardo Vervloet
Um estudante de 15 anos foi baleado durante um assalto na avenida principal do bairro Vista da Serra II, na Serra, quando voltava para casa, por volta das 22h30 desta quarta-feira (10). De acordo com informações da polícia, dois bandidos em uma moto realizavam um arrastão na região e atiraram no jovem por ele ter mentido que não estava com o celular.
A polícia contou que o menino estuda no período da tarde e que depois da aula acompanhou a namorada até a casa dela, em Vista da Serra, bairro vizinho ao que o jovem mora, Planalto Serrano, como faz todos os dias. Quando voltava para casa, por volta de 22h, ainda uniformizado, ele passava em frente a uma lanchonete na avenida principal do bairro Vista da Serra II e dois assaltantes, que estavam fazendo um arrastão pela rua, abordaram o estudante.
O carona da moto desceu armado e exigiu que ele entregasse o celular, mas ele afirmou que não estava com o aparelho no momento. Então um dos assaltantes resolveu revistar o rapaz e encontrou o celular no bolso da calça dele. Foi aí que, segundo a polícia, em um momento de raiva, o assaltante atirou na perna esquerda do jovem.
Estudante é baleado na Serra ao dizer a ladrão que não tinha celular
O tiro atravessou a perna do estudante, que foi socorrido por populares, levado para a UPA de Carapina e depois transferido para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde segue internado. Nenhum suspeito foi preso e não há informações sobre o estado de saúde do jovem.
Com informações de Daniela Carla. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto planalto serrano Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados