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Calmaria

Espírito Santo tem 48 cidades sem nenhum homicídio neste ano

Estado registrou 93 assassinatos em janeiro,  índice representa queda de 9,7%, se comparado ao mesmo período do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 22:44

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 22:44

Todas as cidades da Grande Vitória registraram assassinatos em janeiro e estão fora da lista Crédito: Felipe Mota/Fly Now
De todas as 78 cidades capixabas, mais da metade  precisamente 48, todas fora da Grande Vitória  não registrou nenhum homicídio em janeiro deste ano. O levantamento foi feito pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp) do Espírito Santo, que divulgou neste sábado (01), que o Estado teve 93 assassinatos neste primeiro mês de 2020.
O índice representa uma queda de 9,7%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 103 crimes do tipo. Em valores absolutos, este registro é o menor para o mês de janeiro, desde 1996. A última vez que o número de homicídios tinha ficado abaixo dos 100 havia sido em 2017, quando aconteceram três ocorrências a mais que agora.

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES DO ES SEM HOMICÍDIOS EM JANEIRO:

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Brejetuba
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Venda Nova do Imigrante
  • Vila Pavão

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