Espírito Santo tem 48 cidades sem nenhum homicídio neste ano

De todas as 78 cidades capixabas, mais da metade precisamente 48, todas fora da Grande Vitória não registrou nenhum homicídio em janeiro deste ano. O levantamento foi feito pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp) do Espírito Santo, que divulgou neste sábado (01), que o Estado teve 93 assassinatos neste primeiro mês de 2020.
O índice representa uma queda de 9,7%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 103 crimes do tipo. Em valores absolutos, este registro é o menor para o mês de janeiro, desde 1996. A última vez que o número de homicídios tinha ficado abaixo dos 100 havia sido em 2017, quando aconteceram três ocorrências a mais que agora.
CONFIRA A LISTA DAS CIDADES DO ES SEM HOMICÍDIOS EM JANEIRO:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Brejetuba
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão