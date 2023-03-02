Escolas de Pedro Canário têm reforço policial após boatos de ataque

O policiamento foi reforçado em Pedro Canário após boatos de ataques em escolas da cidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Escolas de Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo , receberam reforço policial nesta quinta-feira (2) após boatos de ameaças de ataques. De acordo com a Polícia Militar , apesar dos áudios e vídeos que circulam nas redes sociais, nenhuma alteração foi registrada no município. A Prefeitura informou que as aulas seguem normalmente nas instituições.

“A Secretaria Municipal de Educação do município informou que, em função dos últimos fatos ocorridos na cidade, surgiram uma série de notícias falsas que circularam em aplicativos sociais. Manifesta, ainda, que não ocorreu nenhum tipo de anormalidade em suas instituições de ensino e que as aulas prosseguem normalmente dentro do planejamento estabelecido no calendário escolar”, afirmou a prefeitura, em nota.

Mesmos boatos suspendem aulas em Jaguaré

Segundo a Prefeitura, áudios e vídeos que tem circulado nas redes sociais não têm relação com o município, no entanto a administração municipal decidiu suspender as aulas para tranquilizar funcionários, pais e alunos.

No município, além do caso de Pedro Canário, os boatos começaram após a ação da Polícia Civil ocorrida em Boa Vista II, no município, que resultou na morte de Jhon Mayque da Silva Mariano, de 25 anos, na tarde de quarta-feira (1).

As aulas foram suspensas nas unidades: Emef Marciano Altoé; Ceim Boa Vista e Ceim Nova Esperança, todas na área urbana.