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Cenário da violência

ES fecha primeiro semestre com menor número de assassinatos em 28 anos

Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, informou que 21 municípios não registraram homicídios seis primeiros meses do ano
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 jul 2024 às 17:20

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 17:20

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica
A prisão de homicidas é uma das ações apontadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social como essenciais para diminuir a quantidade de mortes dolosas no Espírito Santo. Crédito: Polícia Civil
O Espírito Santo registrou o menor número de homicídios no primeiro semestre desde 1996, ano em que as mortes começaram a ser catalogadas no Estado. Há 28 anos, 571 pessoas morreram nos primeiros seis meses por ação de alguém. Já neste ano, 433 assassinatos aconteceram em território espírito-santense.
Além da melhora semestral, o ES também registrou 41 homicídios dolosos no mês de junho, o menor número para um mês de toda a série histórica dos últimos 28 anos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), durante coletiva nesta segunda-feira (1).
Das 41 mortes do sexto mês do ano, quatro aconteceram no último sábado (29). A primeira delas ocorreu quando, segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros entre traficantes rivais no bairro São Benedito e um ataque a um grupo do Jaburu. As outras três foram de suspeitos de participação no primeiro ataque, que morreram em confronto entre com os militares.

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A redução dos números, para o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, se deve a um conjunto de ações. “A segurança pública segue sendo um desafio no Brasil, na América Latina e no Espírito Santo não é diferente. O território capixaba apresenta uma situação diferenciada em relação a outras regiões, pois apresentamos desde 2011 o programa Estado Presente, onde congregamos ações do sistema de justiça criminal com proteção social”, explicou o secretário.
Conforme informações da Sesp, as atividades do programa resultaram ainda em diminuição dos homicídios ano a ano desde que ele foi implantado. “Com exceção de 2017, quando tivemos a greve da Polícia Militar, e em 2021, quando devido à Covid-19, o resultado foi maior do que 2020”, informou Duboc.
"O primeiro semestre mostra que seguimos no caminho certo. Mais importante do que estatísticas, são vidas que estão sendo preservadas"
Álvaro Duboc - Secretário de Estado de Economia e Planejamento

Seis meses sem homicídio

Durante a coletiva, o secretário da Sesp, Eugênio Ricas, informou que 21 municípios não tiveram nenhum homicídio nos últimos seis meses. Apiacá foi citado como exemplo que ainda ultrapassou essa estatística por contabilizar mais de 1400 dias (cerca de 3,8 anos) sem uma morte dolosa.
Outro local com resultado positivo é a região Serrana, onde não ocorreu nenhum homicídio desde 24 de abril de 2024, totalizando 20 assassinatos no primeiro semestre do ano.  
Todas as cinco regiões do Estado também demonstram redução no número de homicídios, de acordo com os dados apresentados pela Secretaria. A Metropolitana teve o menor valor registrado para um semestre em todo o índice contabilizado nestes 28 anos, com 215 mortos.
No mesmo período, a região Serrana, Norte, Noroeste e Sul, também tiveram queda, respectivamente, de 35,5%, 25,9%,  16% e 13%. 
Espírito Santo fecha primeiro semestre com menor número de assassinatos em 28 anos
Espírito Santo fecha primeiro semestre com menor número de assassinatos em 28 anos Crédito: Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo
ES fecha primeiro semestre com menor número de assassinatos em 28 anos

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