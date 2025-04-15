Enteado mata padrasto a marretadas e abandona corpo em mata de São Mateus

Um homem de 46 anos, identificado como Adenilson Barcelos Família, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (15), em uma área de mata em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Um jovem de 19 anos, enteado da vítima, foi preso suspeito do crime, e a mãe dele por ajudar o filho a esconder o corpo – mas ela pagou fiança e foi liberada. O rapaz informou que agrediu o padrasto com dois golpes de marreta na cabeça após ver o homem agredindo a mãe dele. Após o crime, ocorrido no domingo (13), o rapaz e a mãe – que não tiveram nome divulgado – teriam levado o corpo da vítima até o local onde foi encontrado.
Segundo a Polícia Militar, no início da manhã desta terça-feira, um tio do suspeito foi pessoalmente até a sede da 1ª Companhia do 13º Batalhão da PM, localizada em Guriri, onde delatou que o sobrinho, de 19 anos, havia lhe contado que havia tirado a vida do padrasto e ocultado o corpo na noite de domingo e que pretendia fugir da cidade.
A Polícia Militar disse que, "imediatamente, as equipes foram até a casa do jovem, sendo recebidos pela mãe dele. Ela chamou o filho ao ser informada sobre o ocorrido. O suspeito disse que na noite desse domingo, ele, a mãe e o padrasto haviam retornado da localidade conhecida como Meleiras, onde consumiram bebida alcoólica. Em determinado momento, houve uma discussão entre o casal e o homem começou a agredir a companheira fisicamente, segurando-a pelo pescoço, enquanto estavam na cama. Diante da situação, o jovem afirmou que pegou uma marreta e desferiu dois golpes na parte de trás da cabeça do padrasto, que caiu ao chão. Em seguida, ele desferiu mais dois golpes com a marreta na cabeça da vítima", detalhou a nota da PM.
Conforme a Polícia Militar, após o crime, o jovem e a mãe arrastaram o corpo da vítima até o banheiro da casa, onde o colocaram em um objeto usado para roupas sujas. Em seguida, transferiram para o carro da família e transportaram o corpo até uma área de mata. Mãe e filho indicaram aos policiais o local onde haviam deixado o cadáver.
A vítima foi localizada pelos militares, e a perícia foi acionada. A marreta usada no crime foi apreendida. O jovem de 19 anos e a mãe dele foram detidos e encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia antes de ser liberado para os familiares.
Já a Polícia Civil disse, em nota enviada na manhã desta quarta-feira (16), que o jovem de 19 anos foi autuado em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Já a mulher, de 42 anos, foi autuada em flagrante por ocultação de cadáver e foi liberada após o pagamento da fiança estipulada pela autoridade policial.
O corpo da vítima, um homem de 46 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.