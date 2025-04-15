Enteado mata padrasto a marretadas e abandona corpo em mata de São Mateus

Um homem de 46 anos, identificado como Adenilson Barcelos Família, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (15), em uma área de mata em Guriri, balneário de São Mateus , no Norte do Espírito Santo. Um jovem de 19 anos, enteado da vítima, foi preso suspeito do crime, e a mãe dele por ajudar o filho a esconder o corpo – mas ela pagou fiança e foi liberada. O rapaz informou que agrediu o padrasto com dois golpes de marreta na cabeça após ver o homem agredindo a mãe dele. Após o crime, ocorrido no domingo (13), o rapaz e a mãe – que não tiveram nome divulgado – teriam levado o corpo da vítima até o local onde foi encontrado.

O corpo do padrasto foi abandonado em uma área de mata de Guriri, litoral de São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus

Segundo a Polícia Militar, no início da manhã desta terça-feira, um tio do suspeito foi pessoalmente até a sede da 1ª Companhia do 13º Batalhão da PM, localizada em Guriri, onde delatou que o sobrinho, de 19 anos, havia lhe contado que havia tirado a vida do padrasto e ocultado o corpo na noite de domingo e que pretendia fugir da cidade.

A Polícia Militar disse que, "imediatamente, as equipes foram até a casa do jovem, sendo recebidos pela mãe dele. Ela chamou o filho ao ser informada sobre o ocorrido. O suspeito disse que na noite desse domingo, ele, a mãe e o padrasto haviam retornado da localidade conhecida como Meleiras, onde consumiram bebida alcoólica. Em determinado momento, houve uma discussão entre o casal e o homem começou a agredir a companheira fisicamente, segurando-a pelo pescoço, enquanto estavam na cama. Diante da situação, o jovem afirmou que pegou uma marreta e desferiu dois golpes na parte de trás da cabeça do padrasto, que caiu ao chão. Em seguida, ele desferiu mais dois golpes com a marreta na cabeça da vítima", detalhou a nota da PM.

Conforme a Polícia Militar, após o crime, o jovem e a mãe arrastaram o corpo da vítima até o banheiro da casa, onde o colocaram em um objeto usado para roupas sujas. Em seguida, transferiram para o carro da família e transportaram o corpo até uma área de mata. Mãe e filho indicaram aos policiais o local onde haviam deixado o cadáver.

A vítima foi localizada pelos militares, e a perícia foi acionada. A marreta usada no crime foi apreendida. O jovem de 19 anos e a mãe dele foram detidos e encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia antes de ser liberado para os familiares.

Já a Polícia Civil disse, em nota enviada na manhã desta quarta-feira (16), que o jovem de 19 anos foi autuado em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Já a mulher, de 42 anos, foi autuada em flagrante por ocultação de cadáver e foi liberada após o pagamento da fiança estipulada pela autoridade policial.

