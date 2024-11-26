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Nova Itaparica

Empresário é roubado em Vila Velha e suspeito é preso com ajuda de rastreador de celular

O proprietário de uma açaiteria e mais quatro pessoas estavam na loja quando os suspeitos chegaram; telefone levado auxiliou na localização e prisão do criminoso

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 21:40

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 nov 2024 às 21:40
O dono de uma açaiteria em Nova Itaparica, em Vila Velha, e familiares dele foram rendidos dentro do estabelecimento na noite do último domingo (24). Dois criminosos armados chegaram e levaram uma motocicleta e dois celulares, um deles pertencente ao proprietário. Com a ajuda de um aplicativo de rastreamento no telefone do empresário, um dos assaltantes foi localizado nesta segunda-feira (25).
Segundo apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o homem encontrado estava em uma casa no bairro Santa Mônica, no município. Ao identificar o imóvel, o empresário que comanda a loja acionou a Guarda Municipal, que efetuou a prisão.
O vídeo de monitoramento do local onde tudo aconteceu mostra a cena de terror para quem ficou na mira dos suspeitos. Enquanto o motociclista manobrava para sair, um dos suspeitos chega da esquina com arma em punho. Em seguida, manda um dos funcionários, que iria subir na moto com uma mochila térmica para entregas, deitar no chão.
Pouco depois, o segundo suspeito chega e dá a ordem para o motoqueiro entregar o veículo. Conforme apuração da TV Gazeta, a moto foi encontrada na mesma noite, já os celulares no dia seguinte. De acordo com a Guarda municipal, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Além da moto, os dois celulares foram localizados.
A Polícia Civil e Militar foram demandadas para mais informações. Quando houver retorno a matéria será atualizada.

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