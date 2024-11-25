Que fim levou o desaparecimento do motoboy na Serra?

Emerson Arruda Vieira desapareceu em 9 de novembro de 2020 Crédito: Acervo Pessoal | Montagem A Gazeta

Por volta das 9h do dia 9 de novembro de 2020, o motoboy Emerson Arruda Vieira, que na época tinha 27 anos, saiu para realizar uma entrega de medicamentos no Condomínio Ourimar, na Serra, e desde então nunca mais foi visto . Há quatro anos convivendo com o desaparecimento dele, a família passa dias, semanas e anos com a companhia da angústia e saudade.

Emerson trabalhava havia poucos dias em uma farmácia localizada em Feu Rosa, próximo ao local onde seria a entrega. Como não retornou ao trabalho, os funcionários estranharam o sumiço.

Para a reportagem de A Gazeta, na época dos fatos, os colegas de trabalho descreveram que o motoboy era prestativo e realizava as entregas rapidamente, sempre retornando ao estabelecimento. Emerson, inclusive, já havia realizado outras entregas naquela região.

Ligação e notícia

A esposa de Emerson, que prefere não se identificar, contou que ela recebeu a informação do desaparecimento do marido por meio de um telefonema. Na época do caso, a mulher chegou a dar uma entrevista para A Gazeta.

“Simplesmente entrei em desespero. Do jeito que me falaram, eu achei que ele tinha morrido", contou a esposa do entregador.

Sobre o caso, várias versões chegaram até o conhecimento da família. Em uma deles, Emerson teria sido levado para uma mata e moradores ouviram ele gritar por socorro e, logo depois, um tiro. Já outra, afirma que ele foi agredido e colocado em um porta-malas de um carro branco. Ainda assim, o caso ainda é tratado como desaparecimento pela Polícia Civil

A corporação explicou que as investigações e diligências estão em andamento na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD).

“Porém, até o momento, o homem não foi localizado. Os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto na unidade”, disse, por meio de nota.

Emerson Arruda Vieira já trabalhou como pintor e também com manutenção de ar-condicionado Crédito: Acervo pessoal

Maquininha e moto encontradas

A maquininha de cartão e o capacete que Emerson usava para trabalhar naquele dia foram encontrados em uma mata que ficava atrás do Condomínio Ourimar. A moto do homem foi localizada no dia seguinte ao desaparecimento, na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra

Saudades

Emerson Arruda Vieira tem um filho, que na época do desaparecimento, tinha três anos Crédito: Acervo pessoal

A esposa de Emerson conta que a família já passou por várias fases de sofrimento e que vivem um luto há quatro anos, sem previsão para acabar.

“Nos acostumamos com a ausência, mas o que mais temos é o sentimento de indignação, pois as autoridades não nos dão resposta, sequer foi fechado o inquérito, não sabemos o que aconteceu. Ele não é indigente, tem família”, disse a mulher.

"Hoje não temos mais esperanças dele estar vivo, como antes. Não temos um túmulo para chorar. Meu filho, hoje com 7 anos, tenta entender o que houve com o pai. Entreguei nas mãos de Deus e estou lutando pelo meu filho" X - Esposa

A família espera por respostas das autoridades. A esposa de Emerson conta que já ouviu, inclusive de policiais, que deveria perder as esperanças em encontrá-lo.

Ajude a Polícia Civil Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.