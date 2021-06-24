Em menos de cinco horas, dois jovens são assassinados a tiros na Serra

Em um intervalo de quase cinco horas, dois homens foram assassinados a tiros em bairros da Serra. Os crimes ocorreram na tarde e noite desta quarta-feira (23), entre 16h50 e 21h40, segundo os registros dos crimes no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
O primeiro crime ocorreu no bairro Cascata 2. A vítima foi identificada como Weverton Deuclécio Rodrigues, de 16 anos. Perto das 17 horas, o jovem estava na Rua das Orquídeas, quando populares escutaram barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem no local, os militares encontraram o adolescente caído. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, o jovem já havia morrido.
No corpo dele, foi constatado que a bala entrou pela bochecha e saiu pela nuca. Pessoas próximas chegaram a ser questionadas, mas ninguém soube precisar sobre a autoria dos disparos.
PRAIA DE CARAPEBUS
O outro assassinato ocorreu durante o período da noite no bairro Praia de Carapebus. A polícia foi acionada para uma ocorrência por volta das 21h40 de disparos por arma de fogo. Quando a viatura chegou à Rua São Pedro, o jovem Herick de Barros dos Santos Silva, que não teve idade informada, foi encontrado sem vida e com marcas de pelo menos oito tiros pelo corpo. Os ferimentos à bala foram concentrados entre o tórax e o abdômen da vítima.
Com a informação de que mais cedo um Gol havia sido usado por criminosos, a polícia se dirigiu até a Rua Lavras, na mesma região, e encontrou o carro, sendo usado na fuga dos atiradores. Populares contaram aos policiais que Herick foi perseguido por mais de uma pessoa e que o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Perto do corpo dele foram encontradas drogas, mas a ocorrência na ocorrência não foram indicadas quais eram.
O corpo do homem foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o veículo usado na fuga foi guinchado para um pátio da polícia. Nenhum suspeito foi identificado ou preso na ação. Os casos serão investigados pela Divisão de Homicídios.