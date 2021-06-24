Em menos de cinco horas, dois jovens são assassinados a tiros na Serra

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Em um intervalo de quase cinco horas, dois homens foram assassinados a tiros em bairros da Serra . Os crimes ocorreram na tarde e noite desta quarta-feira (23), entre 16h50 e 21h40, segundo os registros dos crimes no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

O primeiro crime ocorreu no bairro Cascata 2. A vítima foi identificada como Weverton Deuclécio Rodrigues, de 16 anos. Perto das 17 horas, o jovem estava na Rua das Orquídeas, quando populares escutaram barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar . Ao chegarem no local, os militares encontraram o adolescente caído. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, o jovem já havia morrido.

No corpo dele, foi constatado que a bala entrou pela bochecha e saiu pela nuca. Pessoas próximas chegaram a ser questionadas, mas ninguém soube precisar sobre a autoria dos disparos.

PRAIA DE CARAPEBUS

O outro assassinato ocorreu durante o período da noite no bairro Praia de Carapebus. A polícia foi acionada para uma ocorrência por volta das 21h40 de disparos por arma de fogo. Quando a viatura chegou à Rua São Pedro, o jovem Herick de Barros dos Santos Silva, que não teve idade informada, foi encontrado sem vida e com marcas de pelo menos oito tiros pelo corpo. Os ferimentos à bala foram concentrados entre o tórax e o abdômen da vítima.