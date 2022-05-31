Dupla suspeita de integrar quadrilha que rouba cargas é presa no ES

Dois suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável por cometer roubo de cargas e outros crimes patrimoniais foram presos no Espírito Santo nesta terça-feira (31). Segundo a Polícia Civil, as prisões dos suspeitos — cujos nomes não foram divulgados — foram por crimes cometidos em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
As prisões fazem parte da Operação Sufoco, que é realizada nos Estados de São Paulo, Minas gerais e Rio de Janeiro. Os suspeitos foram encaminhados Centro de Triagem de Viana (CTV), e, posteriormente, serão recambiados para São Paulo.