Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Sufoco

Dupla suspeita de integrar quadrilha que rouba cargas é presa no ES

Crimes foram cometidos em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Homens de 39 e 41 anos foram presos em Linhares e em Anchieta, respectivamente

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 19:00

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 mai 2022 às 19:00
Dois suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável por cometer roubo de cargas e outros crimes patrimoniais foram presos no Espírito Santo nesta terça-feira (31). Segundo a Polícia Civil, as prisões dos suspeitos — cujos nomes não foram divulgados — foram por crimes cometidos em Minas GeraisSão Paulo e Rio de Janeiro
Em operação realizada pela Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), os homens de 39 e 41 anos foram presos em Pontal do Ipiranga, em Linhares, e no Centro de Anchieta, respectivamente. O mandado de prisão da dupla foi expedido no Estado de São Paulo.
As prisões fazem parte da Operação Sufoco, que é realizada nos Estados de São Paulo, Minas gerais e Rio de Janeiro. Os suspeitos foram encaminhados Centro de Triagem de Viana (CTV), e, posteriormente, serão recambiados para São Paulo.

Veja Também

Ex-aluno invade escola e acaba preso em Aracruz

Após 3 meses, famílias de jovens atropeladas e mortas no ES cobram respostas

1 ano após assassinato de vereador no ES, caso segue em investigação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Minas Gerais Polícia Civil Rio de Janeiro São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados