Dupla suspeita de golpes contra o INSS é presa na BR 101 em São Mateus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens suspeitos de falsidade ideológica, estelionato e de aplicarem golpes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em São Mateus, no Norte do Estado, na noite de segunda-feira (18). A abordagem aconteceu por volta das 20h, no km 69 da BR 101, quando agentes, durante fiscalização, abordaram um Volkswagen SpaceFox.
Durante a revista no interior do veículo, foram encontrados diversos documentos de pessoas diferentes no interior de duas mochilas, uma do condutor, um homem de 44 anos, e a outra do passageiro, um homem de 64 anos. Entre os pertences, havia carteiras de trabalho, certidões de nascimento, títulos de eleitor, RGs, CPFs, CNHs, carimbos e documentos diversos com a logomarca do INSS, espelhos de documentos em branco prontos para falsificação, além de documentos originais de terceiros, como certidões de casamento, CNHs, contas de água e papéis da Previdência Social.
Aos policiais, os suspeitos disseram que iriam para o município de Teixeira de Freitas, na Bahia, mas, posteriormente, o passageiro confessou que, na verdade, a dupla iria para Salvador, capital baiana. Ele confessou que recebia 12% sobre o lucro dos golpes e que o restante era divido entre o condutor e outra pessoa, de São Paulo. O motorista do veículo confirmou o relato e também confessou que já havia sido preso em 1999 pela prática do mesmo crime e que também já havia forjado a troca de seu próprio nome.
Diante das evidências dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e fraude contra a Previdência Social, os indivíduos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em São Mateus para as providências do flagrante.
A reportagem demandou a Polícia Federal para mais informações sobre a prisão dos suspeitos, mas não houve atualização até a publicação deste texto.
O que diz o INSS
Em nota, o INSS informou que não se manifesta sobre operações policiais para não atrapalhar o curso das investigações.
"O INSS afirma ainda que todos os dados e informações de beneficiários da Autarquia são de caráter sigiloso, baseados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018 e que adota, permanentemente, políticas no sentido de garantir a segurança das informações constantes nos bancos de dados.
Vale destacar que nenhum órgão, empresa ou pessoa física tem autorização para efetuar qualquer atividade de marketing ativo, oferta comercial, propostas ou firmar contratos em nome do INSS. Além disso, o INSS trabalha em conjunto com a Força Tarefa Previdenciária e participa da fase inicial, no levantamento de indícios de irregularidades que, em seguida, serão investigados pela Polícia Federal e denunciados pelo Ministério Público Federal".