Dupla suspeita de golpes contra o INSS é presa na BR 101 em São Mateus

Diversos documentos de pessoas diferentes foram apreendidos Crédito: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens suspeitos de falsidade ideológica, estelionato e de aplicarem golpes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em São Mateus, no Norte do Estado, na noite de segunda-feira (18). A abordagem aconteceu por volta das 20h, no km 69 da BR 101, quando agentes, durante fiscalização, abordaram um Volkswagen SpaceFox.

Durante a revista no interior do veículo, foram encontrados diversos documentos de pessoas diferentes no interior de duas mochilas, uma do condutor, um homem de 44 anos, e a outra do passageiro, um homem de 64 anos. Entre os pertences, havia carteiras de trabalho, certidões de nascimento, títulos de eleitor, RGs, CPFs, CNHs, carimbos e documentos diversos com a logomarca do INSS, espelhos de documentos em branco prontos para falsificação, além de documentos originais de terceiros, como certidões de casamento, CNHs, contas de água e papéis da Previdência Social.

Aos policiais, os suspeitos disseram que iriam para o município de Teixeira de Freitas, na Bahia, mas, posteriormente, o passageiro confessou que, na verdade, a dupla iria para Salvador, capital baiana. Ele confessou que recebia 12% sobre o lucro dos golpes e que o restante era divido entre o condutor e outra pessoa, de São Paulo. O motorista do veículo confirmou o relato e também confessou que já havia sido preso em 1999 pela prática do mesmo crime e que também já havia forjado a troca de seu próprio nome.

Diante das evidências dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e fraude contra a Previdência Social, os indivíduos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em São Mateus para as providências do flagrante.

A reportagem demandou a Polícia Federal para mais informações sobre a prisão dos suspeitos, mas não houve atualização até a publicação deste texto.

O que diz o INSS

Em nota, o INSS informou que não se manifesta sobre operações policiais para não atrapalhar o curso das investigações.

"O INSS afirma ainda que todos os dados e informações de beneficiários da Autarquia são de caráter sigiloso, baseados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018 e que adota, permanentemente, políticas no sentido de garantir a segurança das informações constantes nos bancos de dados.