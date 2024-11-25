Dupla rouba morador e diz que foi cobrar dívida com padaria na Serra

Dois jovens renderam e ameaçaram um homem, o obrigando a desbloquear o celular, e invadiram a casa dele na manhã do domingo (24), no bairro Carapina Grande , na Serra. A Polícia Militar disse que a dupla, flagrada dentro da casa da vítima, informou aos policiais que foi cobrar uma dívida que o morador teria com uma padaria.

Conforme relatado à Polícia Militar, quando estava chegando em casa, a vítima foi abordada pelos suspeitos, identificados como Matheus Lima Ribeiro, de 18 anos, e Wendel Emanuel Coelho da Silva, de 19. Eles estavam com as mãos por dentro da camisa, dizendo estarem armados. Um deles também pegou uma lajota para ameaçar o homem.

Sob ameaça, o homem cumpriu as exigências feitas pelos suspeitos, entre elas, desbloquear o celular, dando a eles acesso ao aparelho. Ainda conforme o relato em boletim de ocorrência, em um momento de distração dos criminosos, a vítima saiu correndo e conseguiu acionar a polícia via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), pelo 190.

Chegando no local do crime, os militares encontraram a casa da vítima arrombada e, no interior da residência, estavam Matheus e Wendel. Ao ver os policiais, eles tentaram fugir em direção a uma quitinete vizinha que estava com a porta aberta. Durante a fuga, no entanto, ambos caíram em entulhos e restos de materiais de obras que haviam na casa e, então, se renderam.

Alegaram que foram cobrar dívida com padaria

Além do celular, a vítima relatou à PM que sentiu falta de outros objetos: uma mala de viagem e um computador de mesa completo — cpu, teclado, mouse, monitor e caixa de som. Esses objetos, porém, não foram encontrados pelos policiais.

Ao serem questionados, Matheus e Wendel alegaram que foram até a casa da vítima para cobrar uma dívida que ele teria com uma padaria do bairro. Os militarem também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra Wendel. A dupla foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra.