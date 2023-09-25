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Parque Moscoso

Dupla obriga motorista de aplicativo a furar blitz e é detida em Vitória

Um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, estava com um revólver calibre 32 e o outro, um jovem de 23, com três celulares roubados; eles estavam em corrida de app quando foram abordados
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 set 2023 às 12:29

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 12:29

Material apreendido com os suspeitos detidos em uma blitz em Vitória
Material apreendido com os suspeitos detidos em uma blitz em Vitória Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vitória
Um motorista de aplicativo de 28 anos seguia em uma corrida até o bairro Santa Teresa, em Vitória, quando, no meio do caminho, no Parque Moscoso, se deparou com uma blitz de trânsito e foi obrigado a furar o bloqueio após ser ameaçado pelos dois passageiros que estavam no veículo, na madrugada do último domingo (24). Agentes da Guarda Municipal, responsável pela fiscalização, conseguiram alcançar e abordar o condutor.  
Os dois passageiros do carro de aplicativo foram detidos: um jovem de 23 anos, a=que acabou preso, e um adolescente de 17, que estava com um revólver calibre 32 e foi apreendido. Segundo boletim de ocorrência da Guarda Municipal, o rapaz chegou a abrir a porta do carro e tentou fugir correndo, mas foi alcançado pelos agentes e, com ele, foi apreendida uma mochila contendo três celulares roubados.
Em conversa com o motorista de aplicativo, o trabalhador contou que aceitou a corrida em Novo Horizonte, na Serra, com destino ao bairro Santa Teresa, em Vitória. O condutor relatou que, quando ele e os passageiros viram a blitz, a dupla exigiu que ele passasse direto sem parar no bloqueio, mas ele acabou impedido pelos agentes da Guarda Municipal.
Com um dos passageiros – o adolescente de 17 anos – foi apreendido o revólver calibre 32, contendo três munições. Todos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vitória.
Na unidade policial, os detidos foram reconhecidos por um morador da Serra como autores do assalto que ele havia sofrido, horas antes, no bairro de origem da corrida, Novo Horizonte. A situação foi entregue à Polícia Civil, que informou que o suspeito de 23 anos foi autuado em flagrante por roubo qualificado e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Já o adolescente de 17 anos foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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