Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Interceptados na estrada

Dupla em moto roubada é presa com submetralhadora e drogas em Cachoeiro

Um adolescente, de 17 anos, e um jovem de 19, ainda estava com uma arma artesanal com carregador, munição e ainda entorpecentes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 mai 2023 às 19:31

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 19:31

Dupla é pega com moto roubada e com submetralhadora em Cachoeiro
Dupla é pega com moto roubada e com submetralhadora em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
Um adolescente, de 17 anos, e um jovem de 19, foram flagrados pela Polícia Militar em uma motocicleta com restrição de furto e roubo na noite desta terça-feira (17) na BR 482, na chegada de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A dupla ainda estava com uma submetralhadora artesanal com carregador, munição e drogas.
De acordo com a polícia, informações foram repassadas pelo sistema cerco inteligente, de que a motocicleta teria passado pelas câmeras que próximas ao trevo de Duas Barras, na localidade de Coutinho.
Um cerco policial foi montado e uma equipe avistou a moto interceptada em um bloqueio, na altura do "Trevo da Coca-Cola". Além da moto, a submetralhadora artesanal com carregador, 9 munições calibre .380, quatro papelotes e quatro pinos de cocaína foram aprendidos.
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente, de 17 anos, foi autuado em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas e apresentado ao Ministério Público. Já o rapaz de 19 anos foi autuado em flagrante, por esses mesmos crimes, além de corrupção de menor. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Hospital do Sul do ES alerta moradores sobre golpe de falsa rifa de carro

Polícia apreende espingarda e revólver dentro de condomínio em Cachoeiro

Investigador prende casal fumando maconha em carro em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados