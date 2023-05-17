Dupla em moto roubada é presa com submetralhadora e drogas em Cachoeiro

Um adolescente, de 17 anos, e um jovem de 19, foram flagrados pela Polícia Militar em uma motocicleta com restrição de furto e roubo na noite desta terça-feira (17) na BR 482, na chegada de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A dupla ainda estava com uma submetralhadora artesanal com carregador, munição e drogas.
De acordo com a polícia, informações foram repassadas pelo sistema cerco inteligente, de que a motocicleta teria passado pelas câmeras que próximas ao trevo de Duas Barras, na localidade de Coutinho.
Um cerco policial foi montado e uma equipe avistou a moto interceptada em um bloqueio, na altura do "Trevo da Coca-Cola". Além da moto, a submetralhadora artesanal com carregador, 9 munições calibre .380, quatro papelotes e quatro pinos de cocaína foram aprendidos.
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente, de 17 anos, foi autuado em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas e apresentado ao Ministério Público. Já o rapaz de 19 anos foi autuado em flagrante, por esses mesmos crimes, além de corrupção de menor. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.