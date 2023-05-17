Hospital do Sul do ES alerta moradores sobre golpe de falsa rifa de carro

Hospital de Iconha alertou sobre golpes utilizando o nome da instituição Crédito: Reprodução/ PMI

A prefeitura de Iconha , no Sul do Espírito Santo, divulgou uma nota nesta terça-feira (16) alertando os moradores do município e cidades vizinhas sobre um golpista vendendo rifas em nome do Pronto Atendimento. Segundo o secretário de saúde de Iconha, Fernando Volponi, muitas mensagens circularam sobre o assunto nos últimos dias e o caso foi denunciado à Polícia Civil.

A unidade de saúde é administrada pelo secretário de saúde. Volponi conta que nas mensagens que chegaram até ele por meio de redes sociais, a rifa vendida custava R$ 10 e seria sorteada um carro Volkswagen Gol.

“Ele estaria usando argumentos de ajuda à unidade e melhorias que seriam feitas, uma vez que estamos em processo de contratação de uma empresa que ira administrar o PA. O alvo foram pessoas idosas e moradoras do interior”, conta o secretário.

O homem teria circulado em Pongal, Joeba (localidades do interior de Anchieta ) e Nova Estrela, Alfredo Chaves , onde o golpista fez uma vítima. “Ele estaria em uma moto Broz vermelha. Fiz a denúncia junto à polícia e pedi que ela também fosse a delegacia prestar depoimento também”, explicou Fernando Volponi.