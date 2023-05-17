Hospital do Sul do ES alerta moradores sobre golpe de falsa rifa de carro

A prefeitura de Iconha, no Sul do Espírito Santo, divulgou uma nota nesta terça-feira (16) alertando os moradores do município e cidades vizinhas sobre um golpista vendendo rifas em nome do Pronto Atendimento. Segundo o secretário de saúde de Iconha, Fernando Volponi, muitas mensagens circularam sobre o assunto nos últimos dias e o caso foi denunciado à Polícia Civil.
A unidade de saúde é administrada pelo secretário de saúde. Volponi conta que nas mensagens que chegaram até ele por meio de redes sociais, a rifa vendida custava R$ 10 e seria sorteada um carro Volkswagen Gol.
“Ele estaria usando argumentos de ajuda à unidade e melhorias que seriam feitas, uma vez que estamos em processo de contratação de uma empresa que ira administrar o PA. O alvo foram pessoas idosas e moradoras do interior”, conta o secretário.
O homem teria circulado em Pongal, Joeba (localidades do interior de Anchieta) e Nova Estrela, Alfredo Chaves, onde o golpista fez uma vítima. “Ele estaria em uma moto Broz vermelha. Fiz a denúncia junto à polícia e pedi que ela também fosse a delegacia prestar depoimento também”, explicou Fernando Volponi.
A reportagem procurou Polícia Civil para saber se o suspeito foi identificado e se houveram mais denuncias, mas não houve retorno da demanda.