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Presidente da OAB-ES faz novo alerta sobre golpe após escritório ser alvo

Um dos clientes do advogado José Carlos Rizk Filho caiu na fraude, em abril deste ano, e desembolsou R$ 2 mil; criminosos entram em contato pelo Whatsapp, fingindo ser funcionários do escritório de advocacia
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 mai 2023 às 17:09

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 17:09

Criminosos se passam por funcionários do escritório e ainda pedem para que o cliente não entre em contato com o advogado
Criminosos se passam por funcionários do escritório – cujos nomes são fictícios – e ainda pedem para que o cliente não entre em contato com o advogado Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Os criminosos que aplicam o golpe do escritório de advocacia não pouparam nem o próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho. Um dos clientes dele caiu na fraude em abril deste ano, e desembolsou R$ 2 mil. O advogado ainda fez um alerta para o crescimento desse tipo de golpe no Estado. 
A OAB-ES já tinha lançado um comunicado sobre o golpe no dia 18 de janeiro, quando deu mais detalhes da ação. Segundo a entidade, os golpistas entram em contato com as vítimas – normalmente pelo Whatsapp –, alegam que elas teriam recursos a receber e pedem dinheiro para ajudar com o procedimento.
"Normalmente, eles dizem que são do escritório e informam que um certo dinheiro está disponível por conta do processo. Essa vítima abordada realmente é um cliente meu, que, de fato, espera receber um valor. E o cliente, já com essa expectativa, acredita na falácia. Em troca, exigem um valor para pagamento de tributos", detalhou.
Presidente da OAB-ES faz novo alerta sobre golpe após escritório ser alvo
"[O criminoso] Também fala o nome das partes, o número do processo e da minha inscrição na OAB, por exemplo. Dá detalhes muito factíveis. Isso deixa o golpe mais refinado. Já disseram para um cliente meu que ele receberia R$157 mil. Outro caiu nesse golpe, tendo que custear R$2 mil. Ele registrou um boletim de ocorrência BO) na polícia"
José Carlos Rizk Filho - Advogado 
Rizk Filho destacou também que os principais escritórios que se tornaram alvos são os que trabalham com pessoa física, como das varas civil, previdenciária e trabalhista. "Eles estão muito refinados, escolhendo empreendimentos que, muitas vezes, trabalham com pessoas humildades", afirmou.
Ainda segundo o presidente da entidade, os clientes que recebem as mensagens são orientados a registrar um BO na polícia. O escritório do advogado, cujo nome é Rizk Filho Advogados Associados, fica na Enseada do Suá, em Vitória. 

Confira dicas de como não virar vítima:

- Sempre duvide de mensagens indicando qualquer vantagem: golpistas estudam as vítimas e sabem exatamente quem está mais sujeito a cair neste tipo de crime, o que não impede que qualquer advogado ou advogada não perceba que é golpe e entre nesse “jogo de sedução”. Eles se aproveitam muitas vezes das fraquezas do momento vivenciadas pela vítima; 

- Não clique em qualquer link enviado por SMS, não faça ligação para um telefone indicado, como se fosse o número do escritório de advocacia que consta na logo enviada e não receba qualquer tipo de código para, posteriormente, repassá-lo ao golpista. E jamais passe qualquer dado pessoal; 

- Desconfie de qualquer página em redes sociais, mesmo que tudo indique que o perfil é verdadeiro, não acredite antes de certificar-se junto ao escritório de advocacia (verdadeiro). Existe uma grande possibilidade desse perfil ter sido hackeado;

- Não apague as mensagens recebidas, elas servirão como prova. Tire prints e denuncie o golpe fazendo um Boletim de Ocorrência em uma Delegacia Virtual;

- Em casos de perfis falsos nas redes sociais, é possível denunciar usando os meios das próprias plataformas.

Polícia Civil do Espírito Santo foi procurada para dar mais detalhes sobre as investigações do crime. Em nota, informou que a ocorrência do cliente de Rizk foi registrada de forma online e validada no 3º Distrito Policial de Vitória, que "trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados".
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou.

Como funciona o golpe

Os criminosos conseguem dados de processos judiciais que contem os nomes das vítimas, em consulta pública na internet, e entram em contato com os autores das ações usando o nome e a logomarca de escritórios de advocacia.
Durante o contato com as vítimas, os criminosos dizem que elas têm dinheiro de indenização disponível e enviam até certidões supostamente emitidas pelo Tribunal de Justiça. Mas, para conseguir receber esses recursos, as vítimas têm que efetuar pagamentos aos golpistas, que prometem ajudar nos trâmites para o recebimento da quantia.
“Ao receber esta mensagem, antes de tomar qualquer ação, como clicar em links, ligar para números de telefones indicados ou enviar dados solicitados, entre em contato com o escritório pela qual o criminoso diz pertencer e verifique a veracidade da informação, não caiam na balela de acreditar que se trata de uma urgência, e caso não enviem o valor, não terão mais direito ao valor estabelecido na ação. A OAB-ES está à disposição para esclarecer qualquer dúvida”, ressalta Alberto Nemer Netto, secretário-geral da OAB-ES.

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