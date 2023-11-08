Dupla arromba distribuidora e dá prejuízo de R$ 8 mil na Praia da Costa

TV Gazeta que o prejuízo total é de R$ 8 mil. O dono de uma distribuidora de bebidas localizada na Praia da Costa, em Vila Velha , foi acordado com a pior notícia possível nesta quarta-feira (8): o comércio inaugurado há cerca de quatro meses na Avenida Hugo Musso havia sido arrombado por dois suspeitos, que levaram duas televisões, uma bicicleta, dinheiro do caixa e cigarros. O proprietário, que preferiu não se identificar, contou àque o prejuízo total é de R$ 8 mil.

Câmeras de videomonitoramento registraram em imagens a chegada dos suspeitos, às 2h33 da madrugada. Em poucos segundos, os dois homens quebraram uma porta de vidro, deixaram parte do portão retorcido e conseguiram entrar no local.

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o homem contou que o comércio ficou aberto até 1h30, funcionando normalmente. Pela manhã, um amigo que estava fazendo caminhada viu o que havia acontecido e o alertou sobre o crime.

Dono da distribuidora de bebidas relata sentimento de impotência após crime em Vila Velha e prefere não mostrar o rosto Crédito: Fabrício Christ

"Quando cheguei, percebi que estavam faltando as televisões, bicicleta, dinheiro do caixa e cigarro. Está faltando segurança. São furtos e várias pessoas relatam isso" X. - Dono da distribuidora de bebidas invadida

O comerciante ainda classificou como "impotência" o sentimento após ver a distribuidora com porta quebrada e itens levados.

"Sensação de impotência, mas ao mesmo tempo parece que a gente já espera acontecer. Tenho vários amigos que já sofreram com arrombamentos. A loja tem quatro meses e é a primeira vez que isso acontece comigo", afirmou.

Situação encontrada pelo dono da distribuidora ao chegar ao local nesta quarta-feira (8) Crédito: Fabrício Christ

O vídeo mostra ainda que cerca de dez minutos após entrar no local, a dupla fugiu levando a bicicleta e as duas televisões. Um outro ângulo das imagens mostra um dos detidos carregando nos braços os equipamentos e montado na bicicleta furtada.

O que dizem as polícias

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha e seguirá sob investigação do Distrito de Polícia de Vila Velha, que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.

No fim da manhã, a Polícia Militar informou que foi acionada e esteve no local, mas os suspeitos não foram encontrados. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado, segundo a corporação.

Quanto à presença de moradores em situação de rua e usuários de drogas, reclamação feita pelo comerciante, a PM ressaltou que "o fato se trata de questão de saúde pública e social". A Polícia Militar aponta que é a Prefeitura de Vila Velha a responsável por planejar políticas públicas para esse público.

O que diz a Prefeitura de Vila Velha

Procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Guarda Municipal foi ao local, fez ronda na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Segundo a prefeitura, equipes da Guarda Municipal de Vila Velha realizam o patrulhamento constantemente em todo município, inclusive da Praia da Costa. O patrulhamento é realizado por moto, carro, bicicleta e por quadriciclo, como é realizado na orla.

A nota da prefeitura informa ainda que a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha (Semas) realiza um trabalho intenso e diário de abordagem, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), em todas as localidades de Vila Velha em que há demanda. Nas abordagens são oferecidos serviços da rede de proteção social e encaminhamentos, que buscam a reintegração desses cidadãos à sociedade.