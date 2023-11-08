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Operação Imperium

Polícia prende homem investigado por “delivery de drogas” em Cachoeiro

Prisão foi realizada em operação deflagrada nesta terça-feira (7), em três bairros da cidade do Sul do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2023 às 21:02

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 21:02

Polícia prende indivíduo investigado por “delivery de drogas” em Cachoeiro
Material encontrado pela Polícia Civil em um dos locais investigados Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (7), um indivíduo investigado por fazer o “delivery de drogas” em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com a PCES, o homem, de 33 anos, promovia o tráfico de drogas nos municípios de Cachoeiro, Jerônimo Monteiro, Alegre e Vargem Alta, e fazia as entregas por meio de aplicativos de mensagens. A identidade do detido não foi informada.
A Operação Imperium foi deflagrada nos bairros Amarelo, Campo Leopoldina e Ferroviários, após seis meses de investigação. O homem envolvido foi preso no bairro Ferroviários, onde foram apreendidos 7,7 kg de maconha, 1,4 kg de cocaína, caixas de medicamentos, três balanças de precisão, dois celulares, uma mira holográfica utilizada para tiros, 35 munições de calibre 9 milímetros, R$ 4.500,00 em espécie, um notebook, um pássaro silvestre e um carro.
Já no imóvel localizado no bairro Campo Leopoldina, foi apreendido um carro, uma pistola Glock modelo G17, três carregadores, além de 10 munições de calibre 9mm. No local, um segundo homem, de 32 anos, foi preso por posse de drogas para consumo. No terceiro imóvel, localizado no Bairro Amarelo, nada de ilícito foi encontrado, segundo a Polícia Civil.
Polícia prende indivíduo investigado por “delivery de drogas” em Cachoeiro
Arma apreendida durante operação Crédito: Divulgação/Polícia Civil
De acordo com a PCES, além de fazer a entrega de municípios vizinhos, principalmente para jovens, o investigado também abastecia outros traficantes da região. A Operação Imperium foi deflagrada por meio das Delegacias Especializadas da 7ª Delegacia Regional e contou com a participação de 13 policiais civis.

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Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil tráfico de drogas
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