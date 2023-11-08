Polícia prende homem investigado por “delivery de drogas” em Cachoeiro

Material encontrado pela Polícia Civil em um dos locais investigados Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (7), um indivíduo investigado por fazer o “delivery de drogas” em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com a PCES, o homem, de 33 anos, promovia o tráfico de drogas nos municípios de Cachoeiro, Jerônimo Monteiro, Alegre e Vargem Alta, e fazia as entregas por meio de aplicativos de mensagens. A identidade do detido não foi informada.

A Operação Imperium foi deflagrada nos bairros Amarelo, Campo Leopoldina e Ferroviários, após seis meses de investigação. O homem envolvido foi preso no bairro Ferroviários, onde foram apreendidos 7,7 kg de maconha, 1,4 kg de cocaína, caixas de medicamentos, três balanças de precisão, dois celulares, uma mira holográfica utilizada para tiros, 35 munições de calibre 9 milímetros, R$ 4.500,00 em espécie, um notebook, um pássaro silvestre e um carro.

Já no imóvel localizado no bairro Campo Leopoldina, foi apreendido um carro, uma pistola Glock modelo G17, três carregadores, além de 10 munições de calibre 9mm. No local, um segundo homem, de 32 anos, foi preso por posse de drogas para consumo. No terceiro imóvel, localizado no Bairro Amarelo, nada de ilícito foi encontrado, segundo a Polícia Civil.

Arma apreendida durante operação Crédito: Divulgação/Polícia Civil