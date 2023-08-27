Duas adolescentes são baleadas na saída de beach club em Vila Velha

Viatura da PM próxima ao local onde duas adolescentes foram baleadas em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Duas adolescentes, de 14 e 16 anos, foram baleadas na saída do Nook Beach Club, localizado na Prainha, em Vila Velha , na madrugada deste domingo (27). A mais nova foi atingida na nádega esquerda e a outra garota, na clavícula direita. As duas foram socorridas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. Nenhum suspeito foi preso ou identificado até o momento.

Polícia Militar foi acionada e, após contato com a adolescente de 14 anos no hospital, registrou que ela estava saindo de um evento no clube quando começaram os tiros. A menina não sabe a autoria dos disparos, nem a motivação.

No hospital, os policiais identificaram a presença da outra adolescente, mas ela não teve condições de falar. A equipe médica informou que a garota havia sido atingida na clavícula direita e a bala atravessou o corpo, saindo pela escápula.

Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, testemunhas informaram que as duas adolescentes estavam na rua, a cerca de 150 metros da portaria do clube, de onde teriam saído após um show, e o atirador teria feito os disparos de dentro de um carro branco. Na rua, ainda havia vestígios do crime, com cápsulas de 9 milímetros deflagradas e pelo menos uma intacta.

Adolescentes baleadas na saída de clube

A mãe da adolescente de 16 anos confirmou ao repórter da TV Gazeta que ela havia ido ao show no clube, mas ainda não tinha muitas informações sobre o crime.

“Quando eu recebi a notícia, fiquei desesperada, em estado de choque. Agora eu estou mais tranquila. Minha filha e a amiga estavam no show e levaram os tiros na hora que estavam indo embora. Elas contaram que passou um carro branco com uma pessoa dando vários tiros, teve muita correria. Ainda não sabemos com muitos detalhes o que aconteceu", afirmou a mãe, acrescentando que a menina está em observação no hospital.

Espaço alugado

Em contato com a reportagem de A Gazeta, a assessoria do Nook Beach Club disse que o espaço foi alugado para um evento particular, mas, de todo modo, ressaltou que os disparos foram registrados fora do local.

"O Nook não tem nenhum envolvimento com o evento que ocorreu neste final de semana, o local estava locado para um produtor, que detinha de responsabilidade. E confirmamos que nenhum incidente ocorreu dentro do Nook, o fato em questão ocorreu na região, que fez com que a PM registrasse o nome do clube", informou, na nota. O produtor do evento foi procurado para esclarecer o assunto, mas ainda não se manifestou sobre o caso.