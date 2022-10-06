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Crime duplo

Dono e funcionário de oficina são baleados durante o trabalho em Piúma

As vítimas foram feridas por dois indivíduos encapuzados que chegaram atirando e fugiram do local logo após o crime ocorrido nesta quinta-feira (06)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 out 2022 às 18:37

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 18:37

O dono e o funcionário de uma oficina de bicicletas foram baleados, na manhã desta quinta-feira (6), enquanto trabalhavam dentro do estabelecimento no bairro Itaputanga, em Piúma, no Sul do Estado.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência no bairro Itaputanga, em Piúma Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. No local, foi informada de que dois indivíduos encapuzados chegaram atirando contra o dono do comércio e fugiram logo depois. “Além do homem atingido por diversos disparos, o funcionário também sofreu um tiro de raspão no pé”, comunicou.
Os dois feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Municipal de Piúma. A PM informou que buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.
Polícia Civil (PC) disse que o caso será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Piúma e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, ressaltou.

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