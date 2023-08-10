Dono de joalheria é espancado até a morte dentro da loja em Vitória Crédito: Pablo Campos / Montagem A Gazeta

Um comerciante, identificado como Adenilson Marcos Dias Pinheiro, de 64 anos, dono de uma joalheria na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória , morreu após ser espancado dentro do estabelecimento, no fim da tarde de quarta-feira (9).

TV Gazeta, testemunhas relataram a investigadores da Conforme apurado pela, testemunhas relataram a investigadores da Polícia Civil que dois homens entraram na joalheria, cometeram o crime e depois fugiram correndo.

Adenilson foi socorrido por conhecidos em estado grave e levado até o Pronto Atendimento de São Pedro, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Civil afirmou à TV Gazeta que vai investigar a motivação para o espancamento e confirmou que, até o fim da noite, nenhum suspeito havia sido preso.

A Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.