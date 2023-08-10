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Bairro São Pedro

Dono de joalheria é espancado até a morte dentro da loja em Vitória

Crime aconteceu no fim da tarde de quarta-feira (9) e os suspeitos fugiram após espancarem o homem de 64 anos; Polícia Civil afirmou que nenhum suspeito foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2023 às 07:33

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 07:33

Dono de joalheria é espancado até a morte dentro da loja em Vitória
Dono de joalheria é espancado até a morte dentro da loja em Vitória Crédito: Pablo Campos / Montagem A Gazeta
Um comerciante, identificado como Adenilson Marcos Dias Pinheiro, de 64 anos, dono de uma joalheria na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória, morreu após ser espancado dentro do estabelecimento, no fim da tarde de quarta-feira (9).
Conforme apurado pela TV Gazeta, testemunhas relataram a investigadores da Polícia Civil que dois homens entraram na joalheria, cometeram o crime e depois fugiram correndo.
Adenilson foi socorrido por conhecidos em estado grave e levado até o Pronto Atendimento de São Pedro, mas não resistiu e morreu.

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Dono de joalheria espancado até a morte em Vitória estava sendo ameaçado

A Polícia Civil afirmou à TV Gazeta que vai investigar a motivação para o espancamento e confirmou que, até o fim da noite, nenhum suspeito havia sido preso.
A Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", informou a corporação.

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