Dono de joalheria espancado até a morte em Vitória estava sendo ameaçado

Dono de joalheria é espancado até a morte dentro da loja em Vitória Crédito: Pablo Campos

Adenilson foi levado ao Pronto Atendimento de São Pedro. O filho da vítima estava na recepção e confirmou aos policiais militares que o pai era proprietário de uma joalheria e também tomava conta de aluguéis de um imóvel do qual que era dono.

Segundo o filho, uma das inquilinas estaria com o aluguel em atraso e, por isso, o pai teria pedido que a mulher desocupasse o imóvel. Quando fez o pedido, teria sido ameaçado por ela.

O filho do comerciante não soube informar se esta inquilina seria a autora das agressões, porém conseguiu se comunicar com o pai por gestos antes de ele ser entubado e Adenilson teria confirmado que esse seria o motivo da agressão sofrida por ele.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

TV Gazeta, testemunhas relataram a investigadores da Conforme apurado pela, testemunhas relataram a investigadores da Polícia Civil que dois homens entraram na joalheria, cometeram o crime e depois fugiram correndo.

A Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.