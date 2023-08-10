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Bairro São Pedro

Dono de joalheria espancado até a morte em Vitória estava sendo ameaçado

Adenilson Marcos Dias Pinheiro, de 64 anos, teria conseguido se comunicar por gestos com o filho antes de morrer e dito que o espancamento teve relação com as ameaças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2023 às 10:34

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 10:34

Dono de joalheria é espancado até a morte dentro da loja em Vitória
Dono de joalheria é espancado até a morte dentro da loja em Vitória Crédito: Pablo Campos
O dono de uma joalheria, Adenilson Marcos Dias Pinheiro, de 64 anos, espancado e morto dentro da loja no bairro São Pedro, em Vitória, no fim da tarde de quarta-feira (9), estava sendo ameaçado. A informação foi dada pelo filho da vítima à Polícia Militar. Ele disse que o pai, inclusive, conseguiu se comunicar por gestos antes de morrer e disse que a agressão teria relação com as ameaças. 
Adenilson foi levado ao Pronto Atendimento de São Pedro. O filho da vítima estava na recepção e confirmou aos policiais militares que o pai era proprietário de uma joalheria e também tomava conta de aluguéis de um imóvel do qual que era dono.
Segundo o filho, uma das inquilinas estaria com o aluguel em atraso e, por isso, o pai teria pedido que a mulher desocupasse o imóvel. Quando fez o pedido, teria sido ameaçado por ela.
O filho do comerciante não soube informar se esta inquilina seria a autora das agressões, porém conseguiu se comunicar com o pai por gestos antes de ele ser entubado e Adenilson teria confirmado que esse seria o motivo da agressão sofrida por ele. 
A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Conforme apurado pela TV Gazeta, testemunhas relataram a investigadores da Polícia Civil que dois homens entraram na joalheria, cometeram o crime e depois fugiram correndo.
A Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", informou a corporação.

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