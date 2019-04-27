Dono de borracharia é baleado durante assalto na Serra

A borracharia fica em um posto de gasolina às margens da BR 101, no bairro Chapada Grande, na Serra Crédito: Glacieri Carraretto

O dono de uma borracharia foi baleado durante um assalto, na noite desta sexta-feira (26), em Chapada Grande, na Serra.

Segundo a polícia, o proprietário da borracharia estava acompanhado do vigia de uma empresa próxima ao posto de gasolina onde fica estabelecimento, por volta das 21 horas, quando um suspeito armado chegou ao local.

O bandido exigiu o celular das vítimas e também queria o dinheiro da borracharia. Depois que o dono do comércio entregou o celular, o vigia reagiu ao assalto e tentou tomar a arma do criminoso. O assaltante acabou atirando. O disparo atingiu a mão esquerda do comerciante e o tiro ainda pegou de raspão na perna direita dele.

Na luta corporal com o criminoso, o vigia ficou ferido no queixo.

O bandido conseguiu escapar correndo pelo mato que fica em volta do posto de combustível, localizado às margens da BR 101.