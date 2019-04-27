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Violência

Dono de borracharia é baleado durante assalto na Serra

O bandido conseguiu fugir pelo mato que fica em volta do estabelecimento

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 13:51

Publicado em 

27 abr 2019 às 13:51
A borracharia fica em um posto de gasolina às margens da BR 101, no bairro Chapada Grande, na Serra Crédito: Glacieri Carraretto
O dono de uma borracharia foi baleado durante um assalto, na noite desta sexta-feira (26), em Chapada Grande, na Serra.
Segundo a polícia, o proprietário da borracharia estava acompanhado do vigia de uma empresa próxima ao posto de gasolina onde fica estabelecimento, por volta das 21 horas, quando um suspeito armado chegou ao local.
O bandido exigiu o celular das vítimas e também queria o dinheiro da borracharia. Depois que o dono do comércio entregou o celular, o vigia reagiu ao assalto e tentou tomar a arma do criminoso. O assaltante acabou atirando. O disparo atingiu a mão esquerda do comerciante e o tiro ainda pegou de raspão na perna direita dele.
Na luta corporal com o criminoso, o vigia ficou ferido no queixo.
O bandido conseguiu escapar correndo pelo mato que fica em volta do posto de combustível, localizado às margens da BR 101.
A vítima não corre risco de morte, mas está internada no Hospital Jayme dos Santos, também na Serra.

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