Dois homens são detidos com submetralhadora e drogas em Vitória

Submetralhadora 9 mm, munições, 41 pinos de cocaína e buchas de maconha foram apreendidas pela PM Crédito: Divulgação/PM

uma submetralhadora de fabricação israelense, munições e drogas. Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (22) durante um patrulhamento da Polícia Militar , no bairro Alagoano , em Vitória . Com os suspeitos, os militares encontraram

De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento no bairro os militares avistaram um homem de 24 anos, em atitude suspeita. Na tentativa de fugir, o rapaz entrou em uma mercearia, mas foi alcançado pelos militares. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas ao verificar um celular que estava sob uma mesa, os policiais encontraram diversas fotos do suspeito em posse de uma arma de fogo.

Logo depois, uma senhora apareceu no local e, ao ser questionada pelas fotos, disse que elas foram tiradas no quarto do seu filho de 21 anos, mas que ela não tinha ciência do material ilícito. A mulher não autorizou a entrada dos militares na casa dela, mas disse que iria verificar se o armamento estava no quarto. Nesse momento, o filho dela apareceu no terraço, arremessou uma mochila no vão entre a sua residência e a casa da vizinha, e saiu do local.

Quando foi abordado, nada de ilícito foi encontrado com o rapaz. Mas na mochila que havia sido arremessada foi encontrada a submetralhadora 9 mm, 24 munições calibre .9 mm, 41 pinos de cocaína e 15 buchas de maconha. Diante do flagrante, os militares entraram na residência e encontraram uma balança de precisão, papéis com anotações do tráfico de drogas e uma maleta da marca Taurus.