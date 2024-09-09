Dois homens são baleados durante perseguição e confronto com a PM na Serra

Dois homens foram baleados durante uma perseguição e confronto com a Polícia Militar na Rodovia ES 010, altura do bairro das Laranjeiras, na Serra , na noite de domingo (8).

Segundo o boletim de ocorrência da PM, em patrulhamento na rodovia, uma equipe foi surpreendida por um carro, modelo Toyota Corolla, realizando uma ultrapassagem em local proibido, quase colidindo com a viatura. Os policiais foram em busca do veículo, que foi alcançado no bairro Costa Bela, indo sentido Jacaraípe.

Os militares usaram sinais luminosos e sonoros dando ordem de parada aos ocupantes do Corolla, que não obedeceram. Começou então uma perseguição pela Rodovia ES 010 e pelas ruas do bairro São Francisco. Foram quase três quilômetros de perseguição.

Quando o carro estava na Rua Santa Liduína, esquina com a rodovia, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste. Os militares desceram da viatura e continuaram dando ordem de abordagem, momento que o condutor com outro suspeito do Corolla desceu e atiraram contra os policiais, que revidaram, dando início a um confronto. O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que foram ouvidos muitos tiros por moradores da região.

Um dos suspeitos foi atingido com um tiro no peito. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38. O motorista do Corolla tentou se esconder em uma casa, mas foi preso. Ele foi atingido com tiro no braço, mas a arma usada para atirar contra os policiais não foi achada. De acordo com o boletim, ele já tem passagens por homicídio, posse e comercialização de armas de fogo e tráfico de drogas.

Dentro do veículo a polícia encontrou mais três ocupantes e cerca de 36 pinos de cocaína.

Os baleados foram encaminhados ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. O motorista do veículo recebeu atendimento médico e foi liberado, sendo apresentado com os outros três suspeitos na Delegacia Regional da Serra. Já o quinto homem, ficou internado sob escolta.