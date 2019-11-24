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Crime brutal

Dois corpos são encontrados em Morada da Barra, Vila Velha

As vítimas estavam com várias marcas de tiro e ainda não foram identificadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 16:25

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 16:25

Dois jovens foram encontrados mortos a tiros em uma região de areial, em Morada da Barra, Vila Velha, na manhã deste domingo (24). As vítimas ainda não foram identificadas e nenhum suspeito foi localizado.
De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), populares encontraram os corpos pela manhã. Como é uma área erma, nenhum morador afirmou ter ouvido ou visto os suspeitos do crime.
Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira/arquivo

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As duas vítimas, aparentemente jovens, não tinham documentos de identidade e nenhum morador reconheceu os dois. Segundo a polícia, os mortos tinham várias marcas de tiros e pelo estado de decomposição dos corpos, já estavam no local há cerca de 24 horas.
Nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Vila Velha.

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