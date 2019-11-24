Dois corpos são encontrados em Morada da Barra, Vila Velha

Dois jovens foram encontrados mortos a tiros em uma região de areial, em Morada da Barra, Vila Velha, na manhã deste domingo (24). As vítimas ainda não foram identificadas e nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), populares encontraram os corpos pela manhã. Como é uma área erma, nenhum morador afirmou ter ouvido ou visto os suspeitos do crime.

Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira/arquivo

As duas vítimas, aparentemente jovens, não tinham documentos de identidade e nenhum morador reconheceu os dois. Segundo a polícia, os mortos tinham várias marcas de tiros e pelo estado de decomposição dos corpos, já estavam no local há cerca de 24 horas.