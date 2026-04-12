Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024

Vista aérea de Hagenbach, cidade francesa em que criança de 9 anos foi resgatada Crédito: Prefeitura de Hagenbach

Um menino de 9 anos foi resgatado após viver trancado na van de seu pai no leste da França desde 2024, segundo a promotoria local. A criança foi hospitalizada e seu pai detido.

Na segunda-feira, a polícia foi alertada por um vizinho sobre os "sons de uma criança" vindos de uma van na vila de Hagenbach, perto das fronteiras com a Suíça e a Alemanha, de acordo com um comunicado divulgado no sábado pelo promotor Nicolas Heitz.

Após arrombarem a van, os policiais encontraram a criança "deitada em posição fetal, nua, coberta por um cobertor sobre um monte de lixo e perto de fezes", disse Heitz. O menino estava claramente desnutrido e não conseguia mais andar depois de ficar sentado por tanto tempo, segundo o comunicado.

O pai do menino disse aos investigadores que colocou a criança na caminhonete em novembro de 2024 "para protegê-lo", porque sua companheira queria internar o menino, então com 7 anos, em um hospital psiquiátrico, afirmou o promotor.

Heitz afirmou que não havia registro médico de que o menino tivesse problemas psiquiátricos antes de desaparecer e que ele tinha boas notas na escola.

Vista aérea de Hagenbach, cidade francesa em que criança de 9 anos foi resgatada Crédito: Prefeitura de Hagenbach

Segundo o promotor, o menino contou aos investigadores que tinha "grandes dificuldades" com a companheira do pai e que achava que o pai "não tinha outra opção" senão trancá-lo. Ele disse que não tomava banho desde 2024.

O pai foi indiciado preliminarmente por sequestro e outros crimes e mantido sob custódia. Sua companheira negou saber que o menino estava na van, segundo o promotor. Ela foi indiciada preliminarmente, inclusive por omissão de socorro a menor em perigo, e liberada sob supervisão judicial.

A irmã do menino, de 12 anos, e a filha de 10 anos da companheira do pai foram colocadas sob os cuidados dos serviços sociais.

O Ministério Público está investigando se outras pessoas tinham conhecimento da detenção do menino.

Amigos e familiares disseram aos investigadores que acreditavam que o menino estivesse em uma instituição psiquiátrica. Seus professores foram informados de que ele havia sido transferido para outra escola, de acordo com a promotoria.

As autoridades não divulgaram os nomes da vítima nem de seus familiares.