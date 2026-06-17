Toneladas de suplementos e medicamentos são apreendidas em Itapemirim

Cerca de dez toneladas de suplementos alimentares, medicamentos fitoterápicos e matéria-prima para a produção desses produtos foram apreendidas no bairro Campo Acima, em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (16).
A apreensão foi realizada pela Guarda e pelas polícias Militar e Civil após uma denúncia feita à Vigilância Sanitária municipal.
O proprietário do estabelecimento se recusou a dar informações e foi embora durante a ação. A fiscalização identificou que o estabelecimento não tem licença sanitária, alvará de funcionamento ou licença ambiental e que os produtos estavam armazenados de forma inadequada.
Além dos suplementos e medicamentos, também foram recolhidos maquinários e embalagens. Os materiais que podem ser reciclados foram levados para uma associação de catadores de recicláveis do município, já os outros itens ficaram sob responsabilidade da prefeitura.
Após a ação, o local foi interditado e lacrado. A Polícia Civil informou que ninguém foi levado à delegacia.
Fábrica fechada
Em agosto de 2025, uma fábrica clandestina de suplementos alimentares e produtos fitoterápicos foi fechada na mesma região após ação conjunta da Polícia Civil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Vigilância Sanitária Estadual e Vigilância Sanitária de Itapemirim.
Na ocasião, cerca de 500 quilos de produtos foram confiscados. O local também funcionava sem autorização dos órgãos competentes e foi lacrado, mas os responsáveis não foram encontrados.
A Prefeitura de Itapemirim disse que apura se o endereço da operação desta terça-feira (17) é o mesmo da fábrica fechada em agosto de 2025.