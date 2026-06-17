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Litoral Sul

Toneladas de suplementos e medicamentos são apreendidas em Itapemirim

Fiscalização identificou que o estabelecimento não tem licença sanitária e alvará de funcionamento e que produtos estavam armazenados de forma inadequada

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 20:56

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

17 jun 2026 às 20:56

Cerca de dez toneladas de suplementos alimentares, medicamentos fitoterápicos e matéria-prima para a produção desses produtos foram apreendidas no bairro Campo Acima, em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (16). 


A apreensão foi realizada pela Guarda e pelas polícias Militar e Civil após uma denúncia feita à Vigilância Sanitária municipal.


O proprietário do estabelecimento se recusou a dar informações e foi embora durante a ação. A fiscalização identificou que o estabelecimento não tem licença sanitária, alvará de funcionamento ou licença ambiental e que os produtos estavam armazenados de forma inadequada.

Cerca de 10 toneladas em produtos foram apreendidas em Itapemirim
Materiais que podem ser reciclados foram levados para uma associação de catadores de recicláveis de Itapemirim Prefeitura de Itapemirim

Além dos suplementos e medicamentos, também foram recolhidos maquinários e embalagens.  Os materiais que podem ser reciclados foram levados para uma associação de catadores de recicláveis do município, já os outros itens ficaram sob responsabilidade da prefeitura.


Após a ação, o local foi interditado e lacrado. A Polícia Civil informou que ninguém foi levado à delegacia.

Fábrica fechada

Em agosto de 2025, uma fábrica clandestina de suplementos alimentares e produtos fitoterápicos foi fechada na mesma região após ação conjunta da Polícia Civil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Vigilância Sanitária Estadual e Vigilância Sanitária de Itapemirim.


Na ocasião, cerca de 500 quilos de produtos foram confiscados. O local também funcionava sem autorização dos órgãos competentes e foi lacrado, mas os responsáveis não foram encontrados.


Prefeitura de Itapemirim disse que apura se o endereço da operação desta terça-feira (17) é o mesmo da fábrica fechada em agosto de 2025. 

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