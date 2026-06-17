Toneladas de suplementos e medicamentos são apreendidas em Itapemirim

Cerca de dez toneladas de suplementos alimentares, medicamentos fitoterápicos e matéria-prima para a produção desses produtos foram apreendidas no bairro Campo Acima, em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (16).



A apreensão foi realizada pela Guarda e pelas polícias Militar e Civil após uma denúncia feita à Vigilância Sanitária municipal.





O proprietário do estabelecimento se recusou a dar informações e foi embora durante a ação. A fiscalização identificou que o estabelecimento não tem licença sanitária, alvará de funcionamento ou licença ambiental e que os produtos estavam armazenados de forma inadequada.